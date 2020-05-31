По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России на сегодняшний день остаются 305 тысяч человек.



На днях глава оперштаба, вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с заявлением о снижении темпов прироста заболевших — в 11,8 раза до 2,3% в сутки. Ситуация с коронавирусом в России стабильна, поэтому часть регионов уже начала постепенно отменять ограничительные меры.

