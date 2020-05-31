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Тема дня Новая вспышка: данные о COVID-19 на 31 мая

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За сутки в стране было выявлено 9268 зараженных

За сутки в стране было выявлено 9268 зараженных

За последние сутки в России коронавирус выявили у 9268 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. 4414 человек выписаны по выздоровлению, 138 человека скончались. Всего же с начала пандемии оказались заражены 405 843 человека, 171 883 — выздоровели, умерли — 4693.

Итоги минувшего дня — в одной картинке

Итоги минувшего дня — в одной картинке

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России на сегодняшний день остаются 305 тысяч человек.

На днях глава оперштаба, вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с заявлением о снижении темпов прироста заболевших — в 11,8 раза до 2,3% в сутки. Ситуация с коронавирусом в России стабильна, поэтому часть регионов уже начала постепенно отменять ограничительные меры.

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