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Тема дня Новая вспышка: данные о COVID-19 на 31 мая

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С каждым днём заболевших коронавирусом в Ярославской области становится больше

С каждым днём заболевших коронавирусом в Ярославской области становится больше

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал данные по распространению инфекции в регионах, актуальные на 31 мая.

— В Ярославской области за последние сутки выявлено 77 новых случаев заболевания COVID-19, — говорится в сводке Информационного центра по коронавирусу в России. — Всего в регионе за время эпидемии было зафиксировано 3132 случая заболевания.

Также известно, что в Ярославской области за сутки выздоровели 5 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом. Новых летальных случаев официально не зарегистрировано. На сегодняшний день официально умершими от COVID-19 числятся 14 человек.

За время эпидемии от коронавируса в Ярославской области умерли 14 человек

За время эпидемии от коронавируса в Ярославской области умерли 14 человек

В целом по России за последние сутки подтверждено 9268 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, в том числе выявлено 3784 случаев (40,8%) без клинических проявлений. Всего по стране зарегистрировано 405 843 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли в России за последние сутки от COVID-19 138 человек, за весь период — 4693 человека.

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