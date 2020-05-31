Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал данные по распространению инфекции в регионах, актуальные на 31 мая.



— В Ярославской области за последние сутки выявлено 77 новых случаев заболевания COVID-19, — говорится в сводке Информационного центра по коронавирусу в России. — Всего в регионе за время эпидемии было зафиксировано 3132 случая заболевания.



Также известно, что в Ярославской области за сутки выздоровели 5 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом. Новых летальных случаев официально не зарегистрировано. На сегодняшний день официально умершими от COVID-19 числятся 14 человек.

