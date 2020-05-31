Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал данные по распространению инфекции в регионах, актуальные на 31 мая.
— В Ярославской области за последние сутки выявлено 77 новых случаев заболевания COVID-19, — говорится в сводке Информационного центра по коронавирусу в России. — Всего в регионе за время эпидемии было зафиксировано 3132 случая заболевания.
Также известно, что в Ярославской области за сутки выздоровели 5 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом. Новых летальных случаев официально не зарегистрировано. На сегодняшний день официально умершими от COVID-19 числятся 14 человек.
В целом по России за последние сутки подтверждено 9268 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, в том числе выявлено 3784 случаев (40,8%) без клинических проявлений. Всего по стране зарегистрировано 405 843 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли в России за последние сутки от COVID-19 138 человек, за весь период — 4693 человека.