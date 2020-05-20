На 20 мая в Ярославской области установлен очередной антирекорд по приросту заболевших коронавирусной инфекцией (+135 человек). На лечении находятся 1675 человек, из которых 458 имеют все признаки COVID-19, но не входят в общую статистику. На сегодняшний день в тяжёлом состоянии находится наибольшее число заболевших за всё время эпидемии в области.

2 человека в крайне тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ. 14 человек в тяжёлом состоянии испытывают дефицит кислорода, им требуется кислородная поддержка. 113 человек находятся в состоянии средней тяжести, то есть переносят COVID со всеми неприятными признаками (температурой, кашлем, лихорадкой, возможно, пневмонией). 1546 человек чувствуют себя удовлетворительно.