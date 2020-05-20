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На лечение от коронавируса в Ярославской области попадает всё больше людей

На лечение от коронавируса в Ярославской области попадает всё больше людей

На 20 мая в Ярославской области установлен очередной антирекорд по приросту заболевших коронавирусной инфекцией (+135 человек). На лечении находятся 1675 человек, из которых 458 имеют все признаки COVID-19, но не входят в общую статистику. На сегодняшний день в тяжёлом состоянии находится наибольшее число заболевших за всё время эпидемии в области.

2 человека в крайне тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ. 14 человек в тяжёлом состоянии испытывают дефицит кислорода, им требуется кислородная поддержка. 113 человек находятся в состоянии средней тяжести, то есть переносят COVID со всеми неприятными признаками (температурой, кашлем, лихорадкой, возможно, пневмонией). 1546 человек чувствуют себя удовлетворительно.

— За последние сутки выздоровели 53 человека, — сообщили в оперативном штабе. — За всё время выписаны 386 человек.

Накануне в правительстве области объяснили, почему не включают в статистику почти 500 заболевших.

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коронавирусданные о заболевших
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