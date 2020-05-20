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Тема дня Вспышка коронавируса в Ярославской области

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В Ярославской области за неделю количество заражённых увеличилось в два раза&nbsp;

В Ярославской области за неделю количество заражённых увеличилось в два раза 

В Ярославской области на 20 мая выявлена вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным федерального оперативного штаба России, сегодня в регионе диагноз подтвержден у 135 человек (вчера было +109).

— В Ярославской области +135, всего — 2073, новых выздоровевших — 53, летальных нет. Всего выздоровевших 386 и 12 — умерших, — уточняют в информационном центре по коронавирусу в России.

Из хороших новостей: за последние два дня выздоровели 83 человека.

По стране за сутки выявлено меньше заражённых, чем накануне — 8764 в 84 регионах. Из них 45,9% не имели признаков коронавируса, то есть оказались бессимптомными носителями.

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