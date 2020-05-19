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Тема дня В статистике по COVID не учли 471 заболевшего

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Официальная статистика не отражает реальной ситуации, почему заняты почти все койки, развернутые под COVID

Официальная статистика не отражает реальной ситуации, почему заняты почти все койки, развернутые под COVID

Оперативный штаб Ярославской области выдал обновлённые данные по статистике коронавируса в Ярославской области на 19 мая, в которой появились неучтённые заболевшие.

— На лечении — 1 593 (госпитализированы 649 пациентов: 178 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 471 — с типичной клиникой COVID-19), — сообщил оперштаб.

Выяснилось, что 471 заболевший не включён в официальную общую статистику по региону, где сейчас 1 938 случаев. Но все они находятся в развёрнутых отделениях и стационарах для больных с коронавирусом. В правительстве региона объяснили это.

— Они не включены в статистику по разным причинам: кто-то ждёт подтверждения теста на коронавирус, у кого-то он отрицательный, но присутствуют все симптомы, — объясняют в правительстве Ярославской области.

Таким образом власти объясняют, почему при официальном количестве лечащихся от коронавируса в больницах (184 человека), заняты 90% развёрнутых в регионе коек в COVID-отделениях (всего развернули 877 мест). Просто на них отправляют тех, у кого диагноз пока не подтверждён, но налицо все признаки инфекции.

Добавим, что ещё больше 1 400 человек с положительным диагнозом нового вируса лечатся дома.

Мы ведём хронику дня, в которой оперативно публикуем все данные о коронавирусе в России и Ярославской области.

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коронавирусстатистика болезней
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