Оперативный штаб Ярославской области выдал обновлённые данные по статистике коронавируса в Ярославской области на 19 мая, в которой появились неучтённые заболевшие.
— На лечении — 1 593 (госпитализированы 649 пациентов: 178 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 471 — с типичной клиникой COVID-19), — сообщил оперштаб.
Выяснилось, что 471 заболевший не включён в официальную общую статистику по региону, где сейчас 1 938 случаев. Но все они находятся в развёрнутых отделениях и стационарах для больных с коронавирусом. В правительстве региона объяснили это.
— Они не включены в статистику по разным причинам: кто-то ждёт подтверждения теста на коронавирус, у кого-то он отрицательный, но присутствуют все симптомы, — объясняют в правительстве Ярославской области.
Таким образом власти объясняют, почему при официальном количестве лечащихся от коронавируса в больницах (184 человека), заняты 90% развёрнутых в регионе коек в COVID-отделениях (всего развернули 877 мест). Просто на них отправляют тех, у кого диагноз пока не подтверждён, но налицо все признаки инфекции.
Добавим, что ещё больше 1 400 человек с положительным диагнозом нового вируса лечатся дома.
Мы ведём хронику дня, в которой оперативно публикуем все данные о коронавирусе в России и Ярославской области.