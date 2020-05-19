— Они не включены в статистику по разным причинам: кто-то ждёт подтверждения теста на коронавирус, у кого-то он отрицательный, но присутствуют все симптомы, — объясняют в правительстве Ярославской области.

Таким образом власти объясняют, почему при официальном количестве лечащихся от коронавируса в больницах (184 человека), заняты 90% развёрнутых в регионе коек в COVID-отделениях (всего развернули 877 мест). Просто на них отправляют тех, у кого диагноз пока не подтверждён, но налицо все признаки инфекции.

Добавим, что ещё больше 1 400 человек с положительным диагнозом нового вируса лечатся дома.

Мы ведём хронику дня, в которой оперативно публикуем все данные о коронавирусе в России и Ярославской области.