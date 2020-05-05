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Тема дня Карта распространения COVID: районов стало больше
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Каждый день в Ярославской области заболевших коронавирусом становится больше

Каждый день в Ярославской области заболевших коронавирусом становится больше

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Ярославской области на 5 мая, в регионе с начала эпидемии коронавирусом заболели 829 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.

Первый заразившийся коронавирусом выявлен в Брейтовском районе. Ещё вчера там официально <a href="https://76.ru/text/health/69241018/" target="_blank" class="_">не было зарегистрировано</a> заразившихся

Первый заразившийся коронавирусом выявлен в Брейтовском районе. Ещё вчера там официально не было зарегистрировано заразившихся

На лечении в Ярославской области продолжают находиться 696 человек, из них — 169 в больницах. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 156 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1213 человек.

Большинство заболевших коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно

Большинство заболевших коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно

В России за сутки выявили больше 10 тысяч новых заражений коронавирусом. По числу летальных исходов, согласно данным Университета Хопкинса, Россия находится на 19-й строчке мировой статистики (в понедельник 4 мая была на 21-й).

Данные о заболеваемости COVID-19 в России

Данные о заболеваемости COVID-19 в России

Все оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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коронавирусэпидемияздоровье
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