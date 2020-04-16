Сейчас на лечении в отделении находится 18 пациентов, вместе с ними 4 врача. В целях профилактики всё отделение было закрыто. В медучреждении проводят дезинфекцию и берут анализы на COVID-19 у пациeнтов и вpачeй.



Ранее из-за коронавируса на карантин закрыли травматологическое отделение больницы имени Соловьёва, пульмонологическое отделение больницы № 2 и терапевтическое отделение больницы № 3 и ещё ряд медучреждений.



За прошедшие сутки в Ярославской области диагноз COVID-19 официально подтвердили ещё у 23 человек. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом официально в регионе числятся 62 человека. Губернатор предупредил, что в дальнейшем ожидается рост заболевших.