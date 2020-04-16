У пациентки Борисоглебской ЦРБ в Ярославской области выявлен положительный тест на коронавирус.
— Как вы знаете, в больнице имени Соловьева Ярославля во вторник, 14 апреля, были выявлены заболевшие коронавирусом. А накануне, в пятницу, 10 апреля, из этой больницы была переведена пожилая женщина после операции на долечивание в хирургическое отделение нашей больницы. Как только стало известно о карантине в больнице имени Соловьева, у переведенной к нам женщины были забраны мазки, и результат, к сожалению, оказался положительный. Под ударом оказались все медицинские работники больницы, — сообщили на официальной странице администрации Борисоглебского муниципального района со ссылкой на Борисоглебскую ЦРБ.
Сейчас отделение закрыто, персонал, непосредственно контактировавший с больной, находится на изоляции. У всех, кто мог заразиться, взяли мазки. Результат должен быть готов в течение суток.
— Мы настоятельно рекомендуем максимально ограничить контакты с окружающими, без острой необходимости не покидать свои дома, при признаках ОРВИ вызывать врача на дом, — говорится в сообщении.
Напомним, за сутки в Ярославской области заболело коронавирусом 23 человека. Общее количество тех, у кого положительный результат анализа, к 16 апреля достигло 62 человек: выздоровeвших — 7, нa лечении — 55 пaциентов⠀