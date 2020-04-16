Сейчас отделение закрыто, персонал, непосредственно контактировавший с больной, находится на изоляции. У всех, кто мог заразиться, взяли мазки. Результат должен быть готов в течение суток.

— Мы настоятельно рекомендуем максимально ограничить контакты с окружающими, без острой необходимости не покидать свои дома, при признаках ОРВИ вызывать врача на дом, — говорится в сообщении.



Напомним, за сутки в Ярославской области заболело коронавирусом 23 человека. Общее количество тех, у кого положительный результат анализа, к 16 апреля достигло 62 человек: выздоровeвших — 7, нa лечении — 55 пaциентов⠀