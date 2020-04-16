Похоже, что теперь выражения «сомнительный анализ» и «предположительно положительный» пропадут из лексикона. Тесты на коронавирус больше не будут отправлять на подтверждение в Москву и Новосибирск.



Информации о распространении коронавируса так много, что сложно уследить за всем, что происходит. Поэтому каждое утро мы публикуем подборку самых важных новостей о ситуации с COVID-19 в Ярославской области.

