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Тема дня +23 новых случая COVID-19 в Ярославской области
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Ежедневно в Ярославской области в лаборатории исследуют на коронавирус анализы сотен людей

Ежедневно в Ярославской области в лаборатории исследуют на коронавирус анализы сотен людей

За прошедшие сутки в Ярославской области диагноз COVID-19 официально подтвердили ещё у 23 человек.

— Пришли с подтверждением ранее направленные в московскую лабораторию 9 анализов, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Остальных заболевших выявили в ходе лабораторных исследований в региональном центре эпидемиологии.

На сегодняшний день статистика по распространению новой коронавирусной инфекции в Ярославской области такая:

  • с подтверждённым диагнозом — 62 человека: Ярославль — 24, Ярославский район — 1, Тутаевский район — 3, Углич — 1, Переславль — 8, Рыбинск — 8, Рыбинский район — 3, Гаврилов-Ям — 14;
  • выздоровевших — 7;
  • на лечении — 55 пациентов;
  • обследовано за сутки — 756 человек;
  • в обязательной изоляции — 88 человек.

— Число заболевших растёт, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение заболеваемости, поэтому прошу — при любой возможности оставайтесь дома. Берегите себя! — добавил Дмитрий Миронов.

Похоже, что теперь выражения «сомнительный анализ» и «предположительно положительный» пропадут из лексикона. Тесты на коронавирус больше не будут отправлять на подтверждение в Москву и Новосибирск.

Информации о распространении коронавируса так много, что сложно уследить за всем, что происходит. Поэтому каждое утро мы публикуем подборку самых важных новостей о ситуации с COVID-19 в Ярославской области.

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