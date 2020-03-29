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Берегите себя, сидите дома!

Берегите себя, сидите дома!

Сегодня диагноз «коронавирусная инфекция» официально подтвердил оперативный штаб в Ярославской области. Болезнь выявили у 46-летнего ярославца.

— Таким образом, в Ярославской области — три человека с официально подтвержденным коронавирусом. Еще один результат — сомнительный, — сообщают в оперштабе

Три пациента находятся в областной инфекционной больнице, один — в Ростовской ЦРБ. У первой пациентки — 40-летней женщины — состояние удовлетворительное, еще у двух — средней тяжести, один — без признаков заболевания.

  • За пятницу и субботу лабораторно обследовали 370 человек. Результаты — отрицательные.
  • По фактам несоблюдения режима к административной ответственности привлечено 4 человека.
  • Составлено еще 10 протоколов.
  • На самоизоляции в Ярославской области — 2627 человек.

Из-за коронавируса в Ярославле закрываются торговые центры, следующая неделя объявлена нерабочей. Крупные предприятия ушли на внеплановые каникулы.

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