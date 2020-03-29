Сегодня диагноз «коронавирусная инфекция» официально подтвердил оперативный штаб в Ярославской области. Болезнь выявили у 46-летнего ярославца.
— Таким образом, в Ярославской области — три человека с официально подтвержденным коронавирусом. Еще один результат — сомнительный, — сообщают в оперштабе
Три пациента находятся в областной инфекционной больнице, один — в Ростовской ЦРБ. У первой пациентки — 40-летней женщины — состояние удовлетворительное, еще у двух — средней тяжести, один — без признаков заболевания.
- За пятницу и субботу лабораторно обследовали 370 человек. Результаты — отрицательные.
- По фактам несоблюдения режима к административной ответственности привлечено 4 человека.
- Составлено еще 10 протоколов.
- На самоизоляции в Ярославской области — 2627 человек.
Из-за коронавируса в Ярославле закрываются торговые центры, следующая неделя объявлена нерабочей. Крупные предприятия ушли на внеплановые каникулы.