Сегодня диагноз «коронавирусная инфекция» официально подтвердил оперативный штаб в Ярославской области. Болезнь выявили у 46-летнего ярославца.

— Таким образом, в Ярославской области — три человека с официально подтвержденным коронавирусом. Еще один результат — сомнительный, — сообщают в оперштабе

Три пациента находятся в областной инфекционной больнице, один — в Ростовской ЦРБ. У первой пациентки — 40-летней женщины — состояние удовлетворительное, еще у двух — средней тяжести, один — без признаков заболевания.