Сегодня стало известно о состоянии здоровья 40-летней женщины из Ярославля, которая попала в бокс инфекционной больницы после заражения коронавирусом.
— Состояние пациентки стабильное, — сообщила врач-инфекционист, главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ирина Старостина. — Уже есть подвижки в сторону улучшения её состояния. На данный момент нет факторов, которые бы могли стать утяжеляющим фактором.
В больницу женщина попала вместе со своим мужем, которого отправили на карантин, потому что проживал в одной квартире вместе с заболевшей супругой. К счастью, он не успел подцепить инфекцию — его тест на коронавирус дал отрицательный результат. Тем не менее какое-то время ему всё равно придётся провести в боксе. Врачи его отпустят после того, как убедятся, что он не может быть переносчиком вируса.
Кроме мужа женщина контактировала ещё с пятью людьми. Они все сейчас находятся под наблюдением врачей.
— У всех них тесты на коронавирус отрицательные, — заверил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Александр Звягин.
Накануне женщина вернулась из Доминиканы, куда она слетала по путёвке, которую ей подарили за заслуги по работе. По прилёте в аэропорту её предупредили о возможной угрозе заболевания коронавирусом, поэтому по приезде она обратилась к медикам. Это первый и на данный момент единственный случай заболевания коронавирусом в Ярославской области.
— Не стоит сильно переживать из-за коронавируса — сезонная эпидемия гриппа или проблемы с бешенством в регионе намного серьёзнее, — успокоила Ирина Старостина. — Самое главное — соблюдать меры предосторожности: чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, по возможности не бывать в местах скопления людей, исключить рукопожатия и поцелуи, держаться от людей на расстоянии не менее метра.
Кроме того, в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области сообщили, что в группе риска по заболеванию коронавирусом люди старше 60 лет.
Сейчас в Ярославской области под наблюдением 90 человек — 85 россиян и 5 граждан КНР. Все они находятся в изоляции по месту жительства. Всего в Ярославской области под наблюдением находились 232 человека — 205 россиян и 27 граждан КНР.
От короновируса выигрыше все , магазины , предприниматели . Всякие текстильные фабрики кинулись перенастраивать оборудование на изготовления масок . Радуются школьники длинным каникулам , офисный планктон теперь будет играть не на работе а дома . Отдохнувшие за границей отдохнут ещё и тут . Разрушенные дороги так же можно будет списать на вирус , ведь все на карантине. А информация, что больше всех в группе риска люди кому за 60 особенно порадовала пенсионный фонд .