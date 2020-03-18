Сегодня стало известно о состоянии здоровья 40-летней женщины из Ярославля, которая попала в бокс инфекционной больницы после заражения коронавирусом.



— Состояние пациентки стабильное, — сообщила врач-инфекционист, главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ирина Старостина. — Уже есть подвижки в сторону улучшения её состояния. На данный момент нет факторов, которые бы могли стать утяжеляющим фактором.



В больницу женщина попала вместе со своим мужем, которого отправили на карантин, потому что проживал в одной квартире вместе с заболевшей супругой. К счастью, он не успел подцепить инфекцию — его тест на коронавирус дал отрицательный результат. Тем не менее какое-то время ему всё равно придётся провести в боксе. Врачи его отпустят после того, как убедятся, что он не может быть переносчиком вируса.

