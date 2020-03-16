В России с 18 марта закроют границы для иностранцев

В российском правительстве приняли решение закрыть границы для иностранцев в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин.
Въезд гражданам других государств будет закрыт с 18 марта по 1 мая.
В правительстве объяснили, что границы закроют для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции.
Ограничения на въезд не коснутся сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в Российской Федерации, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.
Напомним, с 16 марта Россия ограничила регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.
Все время, пока чинуши давили бульдозерами еду, имитируя импортозамещение и независимость, с нами был Китай. Из-за коронавируса границу с ним чинорылы перекрыли всего на два дня. На третий открыли, поскольку закончилась еда.
Теперь Китай взял паузу сам. За месяц вылечив население, он закрыл заводы.
За шесть лет правители смастерили отчеты по импортозамещению во всех отраслях, останавливая производство и прекращая выпуск в широком диапазоне от иголок до космических кораблей. Не утратив бодрых интонаций, отчеты об успехах теперь выглядят иначе: предприятия докладывают на какой период у них осталось китайских запасов.
Хахаха.