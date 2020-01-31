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Депутат сообщил о коронавирусе в Ярославле: комментарий департамента здравоохранения

Врачи осмотрели мужчину, которого заподозрили в распространении вируса

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Вирус теперь мерещится везде

Вирус теперь мерещится везде

Депутат муниципалитета Ярославля Сергей Зубов озаботился распространением коронавируса и заподозрил его наличие в Ярославле, о чём сообщил у себя на страничке в фейсбуке.

— Коронавирус уже в Ярославле? — спросил депутат. И сам себе ответил: — Со всех информационных площадок россиянам рассказывают о том, что в стране предпринимаются все меры по недопущению распространения коронавируса в России. Так ли это на самом деле? У меня есть другая информация. Я о том, что произошло сегодня в Ярославле (по информации из неофициального источника).

Один ярославец, проживающий в районе Волжской набережной, обеспокоился тем, что его сосед-китаец недавно посещал Китай с визитом как раз в разгар начала эпидемии коронавируса. По информации заявителя, гражданин Китая как раз родом из провинции Ухань. Тот подтвердил свой недавний визит на родину, а также сообщил, что в настоящее время действительно болен, но не знает чем и что он сам опасается за свою жизнь.


На место выехали полиция и скорая.

— Поступил звонок в скорую, — подтвердили в департаменте здравоохранения Ярославской области. — Бригада прибыла в течение 20 минут. Мужчина — гражданин РФ, житель Москвы. Здесь по работе. Врач осмотрела. Абсолютно здоров. Просьба не создавать искусственной паники. А вообще алгоритм прост: если гражданин приезжает из КНР и его состояние ухудшается, звонит в поликлинику по месту прикрепления и вызывает врача на дом, предупредив, что недавно вернулся из Китая. Врач выезжает, осматривает и принимает решение о госпитализации.

На данный момент выявлено два случая заболевания коронавирусом в России. Один человек живет в Забайкалье, другой — в Тюменской области. В Ярославской области о случаях заболевания не сообщается. 

Минздрав разработал памятку о коронавирусе. Ее будут распространять в больницах и поликлиниках.

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коронавирускитайздоровье
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
31 янв 2020 в 23:30

Ну исто умеем богатым будет хуже , а нам ничего несмел ничего не теряем. Хоть в поэтиленовый мешок , ведь одна обивка . Душа у же рада

ваш господин
31 янв 2020 в 22:14

паникера к стенке!😁

Сергей
31 янв 2020 в 22:12

У нас рядом с городом стоит китайская ТЭЦ, в которой работают сотни китайцев. В Новогодние праздники наверняка к ним приезжали родственники и они летали в Китай. Просто информация к размышлению.😐