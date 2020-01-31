Депутат сообщил о коронавирусе в Ярославле: комментарий департамента здравоохранения

— Коронавирус уже в Ярославле? — спросил депутат. И сам себе ответил: — Со всех информационных площадок россиянам рассказывают о том, что в стране предпринимаются все меры по недопущению распространения коронавируса в России. Так ли это на самом деле? У меня есть другая информация. Я о том, что произошло сегодня в Ярославле (по информации из неофициального источника).

Депутат муниципалитета Ярославля Сергей Зубов озаботился распространением коронавируса и заподозрил его наличие в Ярославле, о чём сообщил у себя на страничке в фейсбуке.

Один ярославец, проживающий в районе Волжской набережной, обеспокоился тем, что его сосед-китаец недавно посещал Китай с визитом как раз в разгар начала эпидемии коронавируса. По информации заявителя, гражданин Китая как раз родом из провинции Ухань. Тот подтвердил свой недавний визит на родину, а также сообщил, что в настоящее время действительно болен, но не знает чем и что он сам опасается за свою жизнь.



На место выехали полиция и скорая.



— Поступил звонок в скорую, — подтвердили в департаменте здравоохранения Ярославской области. — Бригада прибыла в течение 20 минут. Мужчина — гражданин РФ, житель Москвы. Здесь по работе. Врач осмотрела. Абсолютно здоров. Просьба не создавать искусственной паники. А вообще алгоритм прост: если гражданин приезжает из КНР и его состояние ухудшается, звонит в поликлинику по месту прикрепления и вызывает врача на дом, предупредив, что недавно вернулся из Китая. Врач выезжает, осматривает и принимает решение о госпитализации.

На данный момент выявлено два случая заболевания коронавирусом в России. Один человек живет в Забайкалье, другой — в Тюменской области. В Ярославской области о случаях заболевания не сообщается.