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Здоровье

Это быстро и бесплатно: на выходных в центре Ярославля будут проверять лёгкие всем прохожим

Ярославцев зовут проверить здоровье

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Для акции придумали забавное название 

Фото: Группа акции/Vk.com 

В субботу, 23 марта, в Ярославле пройдёт акция с забавным названием #Сделайфлюшку — так жителей приглашают проверить лёгкие накануне Всемирного дня борьбы с туберкулёзом. 

Сделать флюорографию быстро и бесплатно сможет каждый, кто окажется в этот день на площади Юности с 11 утра до 15 часов дня. 

— Профилактическая флюорография — это безопасный, но достоверный, надежный и простой способ выявления туберкулеза и других заболеваний лёгких на ранних стадиях, — говорят фтизиатры ярославской областной туберкулёзной больницы. 

Напомним, в этом году в Ярославле целый дом отправили на проверку из-за соседа с туберкулёзом. А главный фтизиатр Ярославской области позже рассказала, как долго приходится лечить туберкулёз, особенно у детей. 

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туберкулёз

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
22 март 2019 в 09:27

такие исследования не чаще раза в год обычно проводятся по назначению врача
а тут, как развлечение на ярмарке

Евгений
22 март 2019 в 09:27

Все хорошо, но есть одно НО! Туберкулез выявить флюрографией на ранних стадиях, да еще при потоковом методе практически нериально. А на поздних - и без влюрографии все понятно.

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