Это быстро и бесплатно: на выходных в центре Ярославля будут проверять лёгкие всем прохожим

В субботу, 23 марта, в Ярославле пройдёт акция с забавным названием #Сделайфлюшку — так жителей приглашают проверить лёгкие накануне Всемирного дня борьбы с туберкулёзом.

Сделать флюорографию быстро и бесплатно сможет каждый, кто окажется в этот день на площади Юности с 11 утра до 15 часов дня.

— Профилактическая флюорография — это безопасный, но достоверный, надежный и простой способ выявления туберкулеза и других заболеваний лёгких на ранних стадиях, — говорят фтизиатры ярославской областной туберкулёзной больницы.