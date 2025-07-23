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Здоровье Объединяют больницы В Ярославской области закроют отделение крупной больницы: что известно

В Ярославской области закроют отделение крупной больницы: что известно

В Минздраве рассказали подробности

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8 комментариев
В Ярославской области закроют отделение психиатрической больницы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области закроют отделение психиатрической больницы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области закроют отделение психиатрической больницы

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области планируют закрыть отделение областной психиатрической больницы в деревне Афонино Ярославского округа. Об этом сообщили в сообществе «Общественники» во «ВКонтакте». В посте высказаны опасения, что сотрудники отделения останутся без работы.

«Дальнейшая судьба психически больных пациентов пока неизвестна», — заключают в сообщении.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области сообщили, что отделение пока работает, но планы по его закрытию, действительно, есть.

«Планируемое прекращение деятельности отделения проводится в рамках проходящей реструктуризации психиатрической службы Ярославской области», — пояснили в Минздраве.

По информации властей, сейчас в отделении находится на лечении 77 больных, страдающих тяжелыми психическими расстройствами. По мнению чиновников, закрытие медучреждения не отразится на объеме и качестве оказываемой пациентам помощи.

«Она будет продолжена в других подразделениях Ярославской областной психиатрической больницы. Это в значительной мере улучшит условия их терапии, реабилитации, а также качество и полноту лечебно-диагностических мероприятий, доступность для посещения родственниками», — добавили в Минздраве.

По информации министерства, из 52 сотрудников отделения в Афонино 19 уже являются пенсионерами. При этом в Минздраве отметили, что больница имеет возможность предложить высвобождаемому персоналу вакантные ставки на центральной базе и в загородных подразделениях.

Экономия от закрытия отделения и перераспределения его ресурсов, по расчетам властей, составит около 20 миллионов рублей в год. Высвободившиеся деньги планируется направить на выплаты медицинскому персоналу.

Что будет с помещениями отделения, пока не известно. Недвижимость находится под управлением областной психиатрической больницы. Решений о дальнейшем использовании помещений, как отметили в Минздраве, пока не принимались.

Когда отделение прекратит вою работу, станет известно позже.

По информации с сайта Ярославской областной психиатрической больницы, загородное отделение «Афонино» появилось в 1936 году. Изначально стационар включал 10-15 коек. В 80-е годы он расширился до 300 коек и какое-то время работал как самостоятельная психиатрическая больница.

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Комментарии
8
Гость
1 час
"Высвободившиеся деньги планируется направить на выплаты медицинскому персоналу." Кто-то этому верит?
Гость
1 час
Эту больницу надо наоборот укрупнять-столько душевно больных у нас при власти!!!
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