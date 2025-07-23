В Ярославской области закроют отделение крупной больницы: что известно

В Ярославской области планируют закрыть отделение областной психиатрической больницы в деревне Афонино Ярославского округа. Об этом сообщили в сообществе «Общественники» во «ВКонтакте». В посте высказаны опасения, что сотрудники отделения останутся без работы.
«Дальнейшая судьба психически больных пациентов пока неизвестна», — заключают в сообщении.
В Министерстве здравоохранения Ярославской области сообщили, что отделение пока работает, но планы по его закрытию, действительно, есть.
«Планируемое прекращение деятельности отделения проводится в рамках проходящей реструктуризации психиатрической службы Ярославской области», — пояснили в Минздраве.
По информации властей, сейчас в отделении находится на лечении 77 больных, страдающих тяжелыми психическими расстройствами. По мнению чиновников, закрытие медучреждения не отразится на объеме и качестве оказываемой пациентам помощи.
«Она будет продолжена в других подразделениях Ярославской областной психиатрической больницы. Это в значительной мере улучшит условия их терапии, реабилитации, а также качество и полноту лечебно-диагностических мероприятий, доступность для посещения родственниками», — добавили в Минздраве.
По информации министерства, из 52 сотрудников отделения в Афонино 19 уже являются пенсионерами. При этом в Минздраве отметили, что больница имеет возможность предложить высвобождаемому персоналу вакантные ставки на центральной базе и в загородных подразделениях.
Экономия от закрытия отделения и перераспределения его ресурсов, по расчетам властей, составит около 20 миллионов рублей в год. Высвободившиеся деньги планируется направить на выплаты медицинскому персоналу.
Что будет с помещениями отделения, пока не известно. Недвижимость находится под управлением областной психиатрической больницы. Решений о дальнейшем использовании помещений, как отметили в Минздраве, пока не принимались.
Когда отделение прекратит вою работу, станет известно позже.
По информации с сайта Ярославской областной психиатрической больницы, загородное отделение «Афонино» появилось в 1936 году. Изначально стационар включал 10-15 коек. В 80-е годы он расширился до 300 коек и какое-то время работал как самостоятельная психиатрическая больница.