«Писали, что меня надо усыпить»: как живет и борется с хейтом 21-летняя блогер со СМА — видео

Анастасия не покидает пределов своей комнаты Источник: NGS22.RU

Анастасия Мельникова уже 21 год живет с редким генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией второго типа, при которой нейроны перестают передавать сигнал к мышцам и те из-за этого атрофируются. Диагноз не позволяет девушке ходить и даже самостоятельно дышать, однако он не мешает ей жить полной, насколько позволяет ее состояние, жизнью и планировать свое будущее.

«Раньше говорили, что со СМА-2 доживают до 15 лет, а со СМА-1 — до трех. Однако сейчас медицина шагнула вперед. Появилась поддерживающая терапия, аппараты ИВЛ», — объяснила блогер.

15 лет Анастасия передвигалась на инвалидной коляске, даже собиралась сдавать ОГЭ вместе с классом. Однако потом ей пришлось серьезно побороться за жизнь и, увы, лишиться части своих навыков.

«Я лежала в кислородной коме, без сознания. Меня подключили к аппарату ИВЛ. Две недели я была на нём, и мои дыхательные мышцы сказали: „Ну а на фиг нам тогда дышать — и атрофировались“», — добавила блогер.