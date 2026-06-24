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Здоровье Туристы привезли в Россию из-за рубежа еще один опасный вирус: признаки заражения

Туристы привезли в Россию из-за рубежа еще один опасный вирус: признаки заражения

В Роспотребнадзоре рассказали, где можно подхватить болезнь

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При тяжелой форме заболевания пациенту нужна госпитализация | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПри тяжелой форме заболевания пациенту нужна госпитализация | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

При тяжелой форме заболевания пациенту нужна госпитализация

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

С начала 2026 года в России зафиксировали 127 завозных случаев лихорадки денге. В Роспотребнадзоре рассказали о местах заражения вирусом, симптомах и способах защитить свое здоровье.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, которое переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.

Всего в мире в 2026 году зарегистрировали 1,4 млн случаев заболевания лихорадкой денге в 68 странах. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Больше всего заболевших в Бразилии, Боливии, Колумбии, Мексике, Перу, Эквадоре, Индонезии, Вьетнаме, Шри-Ланке, Малайзии, Индии, Камбодже, Таиланде и на Мальдивах.

Симптомы болезни

Лихорадку денге переносят москиты, а заразиться вирусом можно при укусе инфицированного комара. Инкубационный период занимает от нескольких дней до двух недель. После этого у зараженного могут появиться следующие симптомы:

  • резкое повышение температуры (до 40 градусов);

  • сильная головная боль;

  • мышечные и суставные боли;

  • тошнота, рвота;

  • опухание желез;

  • зудящая сыпь (сначала появляется на груди и плечах, затем на туловище, ногах и руках).

При сложном течении болезни могут добавиться:

  • сильные боли в области живота;

  • постоянная рвота;

  • учащенное дыхание;

  • кровоточивость десен или носовое кровотечение;

  • утомляемость;

  • возбужденное состояние;

  • кровь в рвоте или стуле;

  • сильная жажда;

  • бледность и похолодание кожи;

  • чувство слабости.

Продолжительность симптомов составляет от 2 до 7 дней. Лихорадка протекает волнообразно: через несколько дней температура падает, затем снова повышается и через 2–3 дня снижается. В течение 1–2 недель состояние улучшается.

Лечение

Специфических препаратов для лечения денге не существует. Болевой синдром можно купировать парацетамолом. При этом следует избегать приема нестероидных противовоспалительных препаратов, как ибупрофен и аспирин, поскольку они повышают риск кровотечения. Больным тяжелой денге часто требуется госпитализация. При этом риск смертности от вируса очень низкий, пишет ВОЗ.

Способы профилактики

Чтобы не заразиться лихорадкой денге в тропических странах, следует соблюдать простые правила:

  1. Перед отправлением узнайте о случаях заражения в регионе, в который собираетесь поехать, и следуйте рекомендациям местных органов здравоохранения.

  2. Используйте репелленты для защиты от укусов насекомых. Носите одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей.

  3. Устанавливайте москитные сетки на окна и двери при проживании в гостиницах, в помещениях используйте электрофумигаторы.

  4. Избегайте экскурсий в болотистые районы.

После возвращения внимательно следите за самочувствием. Если у вас возникло недомогание, например высокая температура, головная боль или сыпь, срочно обратитесь к врачу и расскажите ему о поездках.

Россиян, которые возвращаются из-за рубежа, на границе проверяют через систему «Периметр». Она позволяет быстро выявить признаки заражения. Как сообщает Роспотребнадзор, ситуацию с лихорадкой денге держат на контроле, риск распространения вируса внутри страны отсутствует.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Болезнь Лихорадка денге
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