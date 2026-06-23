От мамы до домашней рыбки: зачем россияне отдают миллионы, чтобы их тела заморозили на 100 лет

Услуги по крионированию людей и животных всё популярнее Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Пока конспирологи верят в чудодейственные свойства крови младенцев, а в кино показывают невообразимые эликсиры жизни, в России продают «настоящее бессмертие». С одним нюансом. После «юридической» кончины человека его замораживают в жидком азоте в надежде, что когда-нибудь технологии позволят оживлять людей или их органы.

За круглую сумму можно сохранить отдельную часть тела или даже любимого питомца (есть даже случаи замораживания рыбки). И, судя по растущим доходам фирмы, оказывающей подобные услуги, этот бизнес остается востребованным даже несмотря на конфликт между основателями, во время которого едва не потеряли чужой замороженный мозг . Как устроена сфера крионики, а главное, сколько стоит «увековечить» жизнь, — разбирался MSK1.RU.

100 лет в жидком азоте

Тема крионики — заморозки тела или мозга после юридической смерти ради последующего оживления или клонирования — стала особенно популярной в России с 2022 года. В компании «КриоРус», которая позиционирует себя как первая в Евразии крионическая фирма, рассказали MSK1.RU, как именно устроен процесс сохранения людей и животных в надежде на технологии будущего.

По данным организации, главная цель процедуры — дать шанс на излечение от болезней, которые на сегодняшний день преодолеть невозможно. Технология следующая: сначала проводят перфузию. Это процесс посмертной замены биологических жидкостей специальными защитными растворами (криопротекторами) через кровеносную систему. Затем тело погружают в низкотемпературную среду, где останавливаются практически все химические реакции.

Процесс перфузии Источник: сайт компании KrioRus

По информации на 2 июня 2026 года, «КриоРус» уже заморозила более ста тел людей, а запросов на сохранение ДНК и тканей набралось около тысячи. Также у компании заключено более 600 контрактов на будущее крионирование людей, ныне живущих и абсолютно здоровых.

Сколько людей замораживали в России после смерти Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Услугами фирмы пользовались граждане не только России, но и Израиля, Украины, Эстонии, Нидерландов, Италии, Белоруссии, США, Японии, Швейцарии, Австралии, Франции, Грузии, Индии, Кореи, Китая, Польши и Румынии.

С момента основания компании крионировала 99 животных, среди которых питомцы из Великобритании, Швеции, Бельгии, Италии, Люксембурга, Украины, Хорватии, Словении и Португалии.

Сколько животных заморозили в России Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Сама «КриоРус» позиционирует себя как научно-исследовательская организация. Процедуры проводят специалисты в области крионики, биофизики, нейробиологии и смежных наук. По их заявлениям, нейронные связи после смерти надолго сохраняются в организме, что теоретически и делает возможным заморозку пациентов с целью их дальнейшего оживления.

Часто заморозке подвергают даже самых маленьких питомцев Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В договорах, которые компания заключает с заказчиками, указано, что хранение замороженного тела длится сто лет. Если же в течение этого времени не будет прогресса в области оживления и клонирования, на который так надеется «КриоРус», договоры пролонгируются, а тела остаются нетронутыми.

Криохранилище компании находится в Тверской области, и компания позволяет клиентам посещать своих замороженных родственников. Но и эта услуга обойдется в круглую сумму: стоимость рассчитывается индивидуально для каждого договора, единого прейскуранта нет.

Модель криодепозитария (хранилища) «Криорус», находящегося в Тверской области Источник: сайт компании KrioRus

Плата за вторую жизнь

Крионирование мозга человека для граждан России стоит от 1,8 млн рублей, для иностранцев от — 2,2 млн рублей. Заморозка тела целиком обойдется примерно в 3,8 миллиона рублей, а крионирование животных составит около 800 тысяч рублей. На сайте фирмы указано, что вносить всю сумму сразу придется лишь в случае экстренного заключения договора по причине внезапной смерти. Если документ оформлен заранее, заказчик может платить по частям.

В компании рассказали, что в день им приходит около пяти запросов на сохранение ДНК. Стоимость такой услуги составляет около 150 тыс рублей.

Не поделили замороженные тела

Настоящая история компании оказалась гораздо интереснее официальных хроник развития крионики в России. Если сверить данные с ЕГРЮЛ, то выяснится, что в стране зарегистрировано сразу два юрлица с названием «КриоРус». На сайте фирмы реквизиты указывают на ту, что была открыта в 2019 году. Ее директором и единственным владельцем числится Валерия Маямсина. В компании отдельно отмечают ее футурологический псевдоним — Валерия Прайд.

По образованию она физик, окончила МФТИ. Занимается социологией, футурологией, пишет научные и научно-популярные статьи. В 2008 году Валерия крионировала собственную маму, а также собаку Алису, которая стала первой замороженной таким образом собакой в России.

Глава компании «КриоРус» заморозила свою мать Источник: Валерия Маямсина / Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Выручка фирмы за 2025 год составила 7,9 миллиона рублей, что демонстрирует существенную разницу с результатами, например, за 2022 год — 2,3 миллиона рублей. При этом чистая прибыль за прошлый год составила всего полмиллиона рублей.

Открытие нового ООО в 2019 году в СМИ связывали с конфликтом Валерии и ее бывшего мужа Данилы Медведева. Ранее они вдвоем и еще 9 человек (всего 11 совладельцев) были соучредителями другого юрлица с идентичным названием — ООО «КриоРус». Но эта компания показывает нулевые финансовые результаты с 2021 года, хотя формально и числится действующей.

Бывший муж Валерии Маямсиной (ранее — Удаловой) на сегодня является учредителем еще одной компании по крионированию, зарегистрированной в России как ООО «Открытая крионика». Однако деятельность этой организации не приносит прибыли. По данным за 2025 год, доход «Открытой крионики» составил всего 1000 рублей .

На сайте компании Медведева рассказана история создания всех трех перечисленных организаций по замораживанию людей и животных. По этой версии, в 2012 году фирма перестала прогрессировать, и многие отошли от деятельности. Спустя 7 лет « состоялась неофициальная встреча учредителей «КриоРуса», где большинство выразили недовольство деятельностью директора» Валерии Маямсиной «и заявили о желании сменить ее». Но за 4 дня до официального собрания учредителей она зарегистрировала на себя компанию с похожим названием ООО «КриуРус», которую затем переименовала в ООО «КриоРус». Так в России появились две компании, которые занимаются заморозкой людей и животных.

«Валерия заранее произвела частичный вывоз пациентов, впоследствии провела и переоформление части договоров на новую организацию», — уточняют на сайте Медведева.

В 2020 году учредители начали разбирательство в суде, а 17 июня 2021 года Данила Медведев основал «Открытую крионику». Через пару месяцев в Сети появилась информация о продолжении конфликта. Как сообщали СМИ, Валерия попыталась перевезти сосуды с пациентами из криохранилища общей организации под Сергиевом Посадом в недостроенное хранилище своей компании в Тверской области. На выезде Маямсину и ее помощников задержали сотрудники полиции, тела вернули в хранилище. В процессе разбирательств стороны едва не потеряли чужой мозг — после конфликта компании потребовалось время, чтобы найти документы на замороженный орган.

Вывоз Валерией Маямсиной (ранее — Удаловой) дьюаров из криохранилища под Сергиевым Посадом Источник: телеграм-канал Transhumanism_in_our_hearts

После описанных выше событий стороны неоднократно подавали друг на друга иски в арбитражные суды, то пытаясь исключить оппонента из состава учредителей старой компании, то в надежде отсудить домен сайта. Но в итоге каждый остался при своем — Валерия с сайтом и новой компанией «КриоРус», а Данила — со своей «Открытой крионикой».

Просто бизнес или реальный шанс на вторую жизнь?

Но какова вероятность того, что через 10, 50 или 100 лет в России будет возможно оживлять замороженных покойников? По мнению врача, ученого в области эпидемиологии и доказательной медицины, доктора медицинских наук и члена комиссии РАН по борьбе с лженаукой Василия Власова, крионика — это просто «бизнес». С его слов, «науки под этим никакой нет, а есть лишь вера в то, что когда-то произойдет что-то такое, что позволит оживлять».

Ученые сомневаются, что замороженные тела можно будет вернуть к жизни Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

«Современные научные данные говорят, что такого никогда не будет, потому что при замораживании и при оттаивании так или иначе разрушаются ткани, так что это сродни поиску вечной молодости — научно необоснованное, довольно глупое занятие», — считает Василий Власов.

Размышляя о крионике, ученый отмечает: часть этой науки действительно изучает, как заморозить тела или органы без повреждения структуры. Однако текущие достижения, по его мнению, проблему не решат, поскольку «нет никакой возможности эти ткани сохранить». Все внутренние органы всё равно останутся мертвыми, а при размораживании тело превратится «в мясо». Единственное отличие в том, что при правильной заморозке оно не даст сок.

Учиться замораживать так, чтобы клетки не разрушались, — реальная научная деятельность, а им нужно, чтобы восстановился организм, — таких результатов нет и никогда не будет. Василий Власов доктор медицинских наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой

По словам доктора медицинских наук, «ДНК можно извлекать из костей», и для этого их вовсе не обязательно замораживать. Однако подобная процедура в любом случае не имеет «никакого отношения к восстановлению индивидуального человека». Личность формируется в процессе жизни и воспитания, поэтому, как заключает ученый, «ни о каком восстановлении личности речи не идет и не может идти».

При такой заморозке и дальнейших манипуляциях «может получиться похожий внешне организм», но никакого отношения конкретно к прежнему человеку или животному он иметь не будет. «Человек как личность не оживет», — подчеркивает ученый.