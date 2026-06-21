Чем айран отличается от тана и что лучше утоляет жажду: объяснение биолога

Оба напитка полезны, но действуют на организм по-разному Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Тан и айран летом очень популярны: их пьют и просто так, и в окрошку добавляют, а кто-то считает их лучшим спасением на утро после бурной вечеринки. «Доктор Питер» узнал, чем эти напитки полезны на самом деле и какой из них лучше утоляет жажду.

В чем разница

Как рассказала Ирина Лялина, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, хоть оба этих напитка и относятся к кисломолочным, у них разный культурный и технологический профиль. Они отличаются по составу, консистенции и способу приготовления.

«Айран гуще, в его основе йогурт и соль. Тан — кефир с водой или иногда с минералкой, соль, он более жидкий и не такой кислый», — объясняет биолог.

Чем полезны

Оба напитка относятся к продуктам живого брожения, поэтому однозначно полезны. Ирина Лялина перечислила основные плюсы тана и айрана для здоровья:

пробиотики в составе восстанавливают микрофлору кишечника, улучшают метаболизм, помогают переваривать тяжелую пищу;

благодаря соли и минералам напитки помогают восстановить водно-солевой баланс;

отлично подходят для диетического питания за счет низких калорий.

Как и с чем лучше пить

Айран — идеальный спутник жирной и тяжелой пищи. Его хорошо сочетать с шашлыком, пловом, жареным мясом.

«Он помогает расщеплять жиры и предотвращает чувство тяжести. Его необходимо пить во время или сразу после плотного обеда. Можно использовать как основу для холодных соусов вместо сметаны или майонеза, а также в качестве легкого перекуса, когда нужно быстро утолить голод», — советует Ирина Лялина.

Тан — лучший напиток для утоления жажды и восстановления после нагрузок.

«Благодаря более жидкой текстуре он быстрее проникает в организм и эффективно охлаждает. Отлично использовать после физических упражнений или долгой ходьбы, чтобы восполнить потерю солей. Можно готовить домашний тан, смешивая кефир с минеральной водой и мелко нарубленной зеленью. Например, с укропом или кинзой», — говорит специалист.

В целом совет простой. Если вы едите мясо — берите айран. Если вам просто очень хочется пить в жару — выбирайте тан.

К слову

О пользе вечернего стакана кефира многие из нас помнят еще с детства и пионерских лагерей. Однако врачи всё чаще и чаще говорят: в этой популярной привычке нет ничего полезного, как считалось ранее.

Так, популярный в свое время совет пить кефир на ночь, как было принято в советское время, или молоко может быть далеко не так полезен, как казалось раньше.

Как рассказала эндокринолог Диляра Лебедева, несмотря на низкий гликемический индекс молока — всего 30 (по ГИ можно судить о способности продукта вызывать резкий скачок сахара в крови. — Прим. ред.), у него высокий инсулиновый индекс — аж 90, почти как у белого хлеба. Инсулиновый индекс отражает скорость и объем выработки поджелудочной железой гормона инсулина в ответ на употребление определенного продукта. У кефира всё аналогично.