«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб

В жару риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний повышается, а одно из самых опасных явлений — отрыв тромба. Из-за чего случается подобное и как предотвратить, UFA1.RU попросил объяснить кардиохирурга Романа Рисберга.

Роман Рисберг Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах. Сердечно-сосудистый хирург, интервенционный кардиолог, доктор наук, профессор кафедры госпитальной и сердечно-сосудистой хирургии БГМУ, автор 65 научных публикаций, 25 патентов на изобретения, соавтор 8 монографий и руководитель Центра сердца и сосудов Сердце не любит самолечения Личный сайт

Фраза «Оторвался тромб» звучит пугающе почти для каждого человека. Ее нередко произносят уже после будто внезапной смерти и вспоминают о том, что покойный «вроде же здоров был», «ничего не предвещало», «еще вчера работал, улыбался, занимался спортом».

Но в реальности большинство людей вообще не понимают, что такое тромб и почему он становится смертельно опасным. Это — не что-то случайное, что внезапно появляется за секунду. Чаще всего это последствия процессов, которые формируются месяцами или даже годами.

Во многих случаях организм подает сигналы заранее, просто люди не придают им значения. Особенно актуальной эта проблема становится в жаркую погоду, когда организм теряет жидкость, кровь может становиться более вязкой, повышается нагрузка на сердце и сосуды.

Простыми словами, тромб — это сгусток крови, а свертывание крови необходимо человеку для защиты. Например, когда мы порезались, кровь должна остановиться. Проблема начинается тогда, когда тромб образуется внутри сосуда. Особенно опасно, если он перекрывает кровоток или отрывается и начинает двигаться по сосудам.

Так он может перекрыть сосуды сердца, легких или головного мозга. Именно это способно привести к инфаркту, инсульту или тромбоэмболии легочной артерии — одному из самых опасных состояний в медицине. Но тромб не появляется на пустом месте, а выражение «Просто оторвался тромб» часто вводит людей в заблуждение.

Практически всегда до этого есть причины и факторы риска. Это не история про «вчера был полностью здоров, а сегодня внезапно всё произошло». Очень часто организм предупреждает заранее. Самые частые причины:

атеросклероз;

нарушения ритма сердца;

высокий холестерин;

гипертония;

сахарный диабет;

курение;

ожирение;

малоподвижный образ жизни;

хронический стресс;

варикозная болезнь;

перенесенный COVID;

длительные перелеты и обездвиженность.

Влияние жары стоит выделить. Летом многие недооценивают обезвоживание. Особенно опасно это для пожилых людей, пациентов с сердечной недостаточностью, аритмиями и сосудистыми заболеваниями. Человек весь день проводит на жаре, мало пьет воды, теряет жидкость, и это становится дополнительным триггером сосудистых осложнений.

Опасность в том, что многие ничего не чувствуют. Самое коварное — человек может годами считать себя абсолютно здоровым. Он работает, ездит за рулем, занимается спортом, ведет обычную жизнь и при этом уже имеет серьезные изменения сосудов или скрытые нарушения ритма сердца.



Я регулярно вижу пациентов, которые приходят «просто провериться», а при обследовании выясняется, что риск сосудистой катастрофы уже высокий. Многие опасные состояния начинаются не с резкой боли, а с малозаметных симптомов, которые люди месяцами списывают на усталость или стресс. Поводом для обследования могут быть:

одышка;

снижение выносливости;

перебои в сердце;

скачки давления;

тяжесть или боль в ногах;

отеки;

головокружение;

ощущение давления в груди;

внезапная слабость.

В жаркую погоду эти симптомы могут усиливаться. Многие думают, что просто перегрелись, и списывают реакцию на погоду. Но иногда за этим могут скрываться уже серьезные сердечно-сосудистые проблемы. Очень многие пациенты потом вспоминают:

«Да, симптомы были уже давно, но я не придавал этому значения».

Еще одна тревожная тенденция последних лет — тяжелые сосудистые осложнения всё чаще возникают у относительно молодых людей. Сегодня инфаркты, тяжелые тромбозы и нарушения ритма мы всё чаще видим у пациентов 35–45 лет. Огромную роль играют хронический стресс, недосып, перегрузка организма и отсутствие профилактики.

Можно ли заранее понять риск? Во многих случаях да. Современная кардиология и сердечно-сосудистая хирургия позволяют заранее выявлять скрытый атеросклероз, нарушения ритма, проблемы с сосудами, риски тромбообразования, изменения сердца еще до тяжелых осложнений.

Но проблема в том, что большинство обращается уже после серьезных событий. Самая опасная ошибка — думать, что сосудистые катастрофы случаются только с кем-то другим. Очень часто организм предупреждает заранее. Вопрос лишь в том, замечает ли человек эти сигналы вовремя.

Лучше не откладывать обследование и вовремя оценить сердечно-сосудистые риски, если появились:

перебои в сердце;

скачки давления;

одышка;

снижение выносливости;

высокий холестерин;

в семье были случаи инфаркта или инсульта.