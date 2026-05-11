«Аденоидное лицо — проблема на всю жизнь»: детский лор ответил на 5 вопросов каждой мамы

Соплями и больными ушами ребенка не удивишь ни одну маму. Дети, адаптируясь к окружающему миру, постоянно цепляют вирусы и сталкиваются с ОРВИ чаще взрослых. Лечить ребенка не всегда так просто, как кажется. Даже самые, казалось бы, наивные вопросы, могут поставить родителей в затруднение.
Как правильно действовать при насморке? Что делать, если заболели уши? Как часто нужны антибиотики? На эти и другие часто задаваемые вопросы редакции 76.RU ответил ярославский детский лор Егор Романов.
Если часто болеть отитами, ребенок потеряет слух?
Как объясняет специалист, в большинстве случаев частые отиты у детей не ведут к потере слуха. Однако есть нюансы, на которые стоит обратить внимание.
— При отите в среднем ухе может скапливаться жидкость, которая нарушает подвижность барабанной перепонки и передачу звуковых сигналов. Ребенок начинает хуже слышать, как будто вода попала в уши. Это состояние встречается достаточно часто, может быть случайной находкой у 20% детей, посещающих детский сад, — объяснил детский лор Егор Романов.
Если такое состояние задерживается и не проходит, это может привести к снижению слуха, задержке речевого и психического развития. В таких случаях отоларинголог должен назначить лечение, которое поможет снять воспаление и вывести жидкость из уха. Если лекарства не помогают, придется прибегнуть к операции.
По словам лора, родителям стоит насторожиться, если ребенок:
часто переспрашивает;
не реагирует на тихую речь;
делает громче телевизор/планшет;
кажется «невнимательным»;
имеет задержку речи.
Заметив эти признаки, стоит обратиться к лору, даже если боли в ушах нет. Заодно нужно проверить и носовую полость.
Влияет ли удаление аденоидов на иммунитет?
— Аденоиды участвуют в формировании местного иммунитета, особенно в раннем возрасте. При их удалении функция компенсируется оставшимися структурами лимфоглоточного кольца. С возрастом роль аденоидов снижается, грубо говоря, они сами по себе рассасываются, — объяснил врач.
Как он отмечает, не существует исследований, доказывающих, что удаление аденоидов вредит иммунитету. Напротив, после их устранения ребенок проще переносит инфекционные заболевания и становится реже подвержен бактериальным осложнениям.
Врач отмечает, что аденоиды не удаляют просто так, процедуру проводят строго по медицинским показаниям.
— Я очень люблю эту операцию, она одна из самых частых. Выполняется очень быстро и достаточно просто, а положительный эффект восстановления свободного дыхания мы получаем в этот же день, — рассказал врач.
Ребенок, который длительное время страдал и задыхался, начинает дышать полной грудью сразу же после операции, это ли не счастье? Как можно не радоваться подобному результату?
Показания к удалению аденоидов могут быть следующими:
нарушение носового дыхания (ротовое дыхание, храп во сне);
экссудативный средний отит (скопление жидкости в среднем ухе, которая вызывает снижение слуха);
рецидивирующие острые средние отиты (3 и более эпизодов в течение полугода);
риносинуситы (гаймориты, 4 и более эпизодов за год);
хронический синусит (непроходящий тяжелый насморк более 3 месяцев);
деформация челюстно-лицевого скелета на фоне затрудненного дыхания.
— Удаление аденоидов не «снижает иммунитет». Это популярный миф, не подтвержденный исследованиями, — объяснил специалист.
Мы удаляем аденоиды не потому, что они есть, а потому что они мешают, — дыханию, слуху или качеству жизни ребенка.
Как правильно и эффективно промыть нос ребенку?
Промывание — это мера, направленная на очищение носа от слизи. По словам врача, нос ребенку стоит промывать, даже если он сопротивляется. Так мы облегчаем дыхание и стимулируем выздоровление.
— Вместе со слизью мы удаляем из носа вирусы, бактерии, аллергены и различные иммунные вещества, которые могут поддерживать воспаление в полости носа, — объяснил Егор Романов.
Как рассказал лор, существуют различные методы очищения носа. Можно выбрать тот, который подойдет именно вам.
Орошение полости носа морской водой. «Баллончики-спреи» увлажняют слизистую, разжижают слизь, но не вымывают ее.
— Если ребенок не умеет сморкаться, дополнительно потребуется аспиратор, чтобы «высосать» слизь, — объяснил доктор.
Промывание носа с положительным давлением (можно с 4 месяцев).
— Для этого ребенок должен наклониться над раковиной, вставить в нос шприц с оливой и нажать. Раствор заливается в одну половину носа и выливается вместе с соплями из другой. Это очень эффективный метод очищения, — рассказал эксперт.
Олива — это стерильный наконечник на шприц, который используется в медицине для промывания носа, продувания слуховых труб и других процедур. Она плотно прилегает к ноздре и предотвращает протекание жидкости.
Промывание с помощью аспиратора (можно с рождения).
— Аспиратор нужно поместить в ноздрю перпендикулярно лицу ребенка, так как носовые ходы идут вглубь, а не вверх. В другую ноздрю шприцом вливаем физраствор. И наоборот. Этот способ поможет полностью удалить слизь, — объяснил врач.
Также, по словам специалиста, для промывания носа необходимо использовать теплый раствор (около 36 градусов). Если малыш сопротивляется, то нужно проделать следующее: один родитель фиксирует ребенка, другой промывает нос.
«Аденоидное лицо» — миф?
Одно только это словосочетание вызывает ужас у мам. По словам врача, это отнюдь не страшилка, а целый комплекс изменений лицевого скелета, который формируется при длительном нарушении носового дыхания в период роста ребенка.
Лор назвал типичные признаки, как выглядит аденоидное лицо:
приоткрытый рот;
удлиненное лицо;
сглаженные носогубные складки;
узкая верхняя челюсть;
высокое «готическое» нёбо;
скученность зубов;
апатичное выражение лица.
Ключевой механизм развития аденоидного лица, как отмечает эксперт, — хроническое ротовое дыхание.
— Если ребенок дышит ртом — его язык лежит на дне полости рта или межзубно, так язык не оказывает давление на верхнюю челюсть, и она не растет, остается узкой. А нижняя в это время задвигается назад, — объяснил специалист.
Нас заботит внешний вид, но по факту проблема кроется куда глубже, чем просто в «эстетике». При аденоидном лице происходят необратимые изменения челюстно-лицевого скелета, от которых человек будет страдать всю жизнь.
Последствия таких изменений могут приводить к сужению дыхания, апноэ во сне и, как следствие, к быстрой утомляемости, развитию депрессии, повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта.
Кроме того, по словам врача, могут появиться ортодонтические проблемы: нарушение правильного смыкания челюстей и прикуса, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава.
Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) — это нарушение нормальной работы сустава, который соединяет нижнюю челюсть с черепом и обеспечивает движение челюсти вверх, вниз и в стороны.
Эксперт рассказал, что эпизодическое ротовое дыхание — это норма, но постоянно открытый рот у ребенка — повод насторожиться.
Сводить ребенка в кабинет лора необходимо, если:
его рот часто открыт;
есть храп и ротовое шумное дыхание во сне;
у ребенка узкие челюсти, а нижняя задвинута назад.
Когда стоит и не стоит принимать антибиотики
Большинство лор-болезней носят вирусный характер. Недуг часто проявляется насморком, кашлем, болью в горле и подъемом температуры. В таком случае, как утверждает врач, антибиотики не только не помогут, но и навредят. Прибегать к ним допустимо, если болезнь переросла в бактериальную.
Острый риносинусит (гайморит).
По словам врача, в 95% случаев он носит вирусный характер. Стоит подождать с приемом антибиотиков, если симптомы длятся меньше 10 дней и нет выраженных ухудшений.
Лекарство необходимо дать, когда ребенок болеет больше 10 дней без улучшений, либо когда улучшения были и болезнь пришла «второй волной». Также врачи обычно назначают антибиотик при высокой температуре, гнойных выделениях и выраженной боли, длящейся 3–4 дня.
Острый средний отит.
— Отит часто носит бактериальный характер, но не всегда требует немедленного назначения антибиотиков. Даже бактериальный отит может пройти без их применения, — объяснил врач.
Подождать можно, если ребенку до 2 лет, процесс заболевания односторонний и нет тяжелого состояния. Антибиотик незамедлительно стоит принимать, если в возрасте до 2 лет отит — двусторонний, а также с выраженной болью, высокой температурой и слизистым гнойным отделяемым из уха.
Острый тонзиллофарингит (воспаление миндалин и слизистой глотки).
Как объясняет врач, тонзиллофарингит в 85% случаях носит вирусный характер. Антибиотики, как правило, требуются только при стрептококковой инфекции, которую можно подтвердить забором экспресс-теста на стрептококк из глотки.
Не стоит, заметив симптомы, сразу принимать антибиотики «на всякий случай». Врач объяснил, почему не нужно с ними спешить:
не ускоряют выздоровление при вирусной инфекции;
могут вызывать побочные эффекты;
их нерациональный прием ведет к росту устойчивости бактерий;
негативно влияют на нормальную микрофлору и местный иммунитет.
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