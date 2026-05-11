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Здоровье Семья Неловко спросить «Аденоидное лицо — проблема на всю жизнь»: детский лор ответил на 5 вопросов каждой мамы

«Аденоидное лицо — проблема на всю жизнь»: детский лор ответил на 5 вопросов каждой мамы

Егор Романов рассказал, когда стоит насторожиться

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Содержание
Детский лор из Ярославля ответил на частые вопросы родителей | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталыДетский лор из Ярославля ответил на частые вопросы родителей | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Детский лор из Ярославля ответил на частые вопросы родителей

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские порталы

Соплями и больными ушами ребенка не удивишь ни одну маму. Дети, адаптируясь к окружающему миру, постоянно цепляют вирусы и сталкиваются с ОРВИ чаще взрослых. Лечить ребенка не всегда так просто, как кажется. Даже самые, казалось бы, наивные вопросы, могут поставить родителей в затруднение.

Как правильно действовать при насморке? Что делать, если заболели уши? Как часто нужны антибиотики? На эти и другие часто задаваемые вопросы редакции 76.RU ответил ярославский детский лор Егор Романов.

Если часто болеть отитами, ребенок потеряет слух?

Как объясняет специалист, в большинстве случаев частые отиты у детей не ведут к потере слуха. Однако есть нюансы, на которые стоит обратить внимание.

— При отите в среднем ухе может скапливаться жидкость, которая нарушает подвижность барабанной перепонки и передачу звуковых сигналов. Ребенок начинает хуже слышать, как будто вода попала в уши. Это состояние встречается достаточно часто, может быть случайной находкой у 20% детей, посещающих детский сад, — объяснил детский лор Егор Романов.

Если такое состояние задерживается и не проходит, это может привести к снижению слуха, задержке речевого и психического развития. В таких случаях отоларинголог должен назначить лечение, которое поможет снять воспаление и вывести жидкость из уха. Если лекарства не помогают, придется прибегнуть к операции.

По словам лора, родителям стоит насторожиться, если ребенок:

  • часто переспрашивает;

  • не реагирует на тихую речь;

  • делает громче телевизор/планшет;

  • кажется «невнимательным»;

  • имеет задержку речи.

<p>Егор Романов</p><p>Егор Романов</p>

Заметив эти признаки, стоит обратиться к лору, даже если боли в ушах нет. Заодно нужно проверить и носовую полость.

Егор Романов

детский лор

Влияет ли удаление аденоидов на иммунитет?

— Аденоиды участвуют в формировании местного иммунитета, особенно в раннем возрасте. При их удалении функция компенсируется оставшимися структурами лимфоглоточного кольца. С возрастом роль аденоидов снижается, грубо говоря, они сами по себе рассасываются, — объяснил врач.

Как он отмечает, не существует исследований, доказывающих, что удаление аденоидов вредит иммунитету. Напротив, после их устранения ребенок проще переносит инфекционные заболевания и становится реже подвержен бактериальным осложнениям.

Врач отмечает, что аденоиды не удаляют просто так, процедуру проводят строго по медицинским показаниям.

— Я очень люблю эту операцию, она одна из самых частых. Выполняется очень быстро и достаточно просто, а положительный эффект восстановления свободного дыхания мы получаем в этот же день, — рассказал врач.

<p>Егор Романов</p><p>Егор Романов</p>

Ребенок, который длительное время страдал и задыхался, начинает дышать полной грудью сразу же после операции, это ли не счастье? Как можно не радоваться подобному результату?

Егор Романов

детский лор
Врач рассказал, когда нужно удалять аденоиды | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаВрач рассказал, когда нужно удалять аденоиды | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Врач рассказал, когда нужно удалять аденоиды

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Показания к удалению аденоидов могут быть следующими:

  • нарушение носового дыхания (ротовое дыхание, храп во сне);

  • экссудативный средний отит (скопление жидкости в среднем ухе, которая вызывает снижение слуха);

  • рецидивирующие острые средние отиты (3 и более эпизодов в течение полугода);

  • риносинуситы (гаймориты, 4 и более эпизодов за год);

  • хронический синусит (непроходящий тяжелый насморк более 3 месяцев);

  • деформация челюстно-лицевого скелета на фоне затрудненного дыхания.

— Удаление аденоидов не «снижает иммунитет». Это популярный миф, не подтвержденный исследованиями, — объяснил специалист.

<p>Егор Романов</p><p>Егор Романов</p>

Мы удаляем аденоиды не потому, что они есть, а потому что они мешают, — дыханию, слуху или качеству жизни ребенка.

Егор Романов

детский лор

Как правильно и эффективно промыть нос ребенку?

Промывание — это мера, направленная на очищение носа от слизи. По словам врача, нос ребенку стоит промывать, даже если он сопротивляется. Так мы облегчаем дыхание и стимулируем выздоровление.

— Вместе со слизью мы удаляем из носа вирусы, бактерии, аллергены и различные иммунные вещества, которые могут поддерживать воспаление в полости носа, — объяснил Егор Романов.

Как рассказал лор, существуют различные методы очищения носа. Можно выбрать тот, который подойдет именно вам.

  1. Орошение полости носа морской водой. «Баллончики-спреи» увлажняют слизистую, разжижают слизь, но не вымывают ее.

— Если ребенок не умеет сморкаться, дополнительно потребуется аспиратор, чтобы «высосать» слизь, — объяснил доктор.

  1. Промывание носа с положительным давлением (можно с 4 месяцев).

— Для этого ребенок должен наклониться над раковиной, вставить в нос шприц с оливой и нажать. Раствор заливается в одну половину носа и выливается вместе с соплями из другой. Это очень эффективный метод очищения, — рассказал эксперт.

Олива — это стерильный наконечник на шприц, который используется в медицине для промывания носа, продувания слуховых труб и других процедур. Она плотно прилегает к ноздре и предотвращает протекание жидкости.

  1. Промывание с помощью аспиратора (можно с рождения).

— Аспиратор нужно поместить в ноздрю перпендикулярно лицу ребенка, так как носовые ходы идут вглубь, а не вверх. В другую ноздрю шприцом вливаем физраствор. И наоборот. Этот способ поможет полностью удалить слизь, — объяснил врач.

Также, по словам специалиста, для промывания носа необходимо использовать теплый раствор (около 36 градусов). Если малыш сопротивляется, то нужно проделать следующее: один родитель фиксирует ребенка, другой промывает нос.

Как эффективно промыть нос ребенку | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаКак эффективно промыть нос ребенку | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Как эффективно промыть нос ребенку

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

«Аденоидное лицо» — миф?

Одно только это словосочетание вызывает ужас у мам. По словам врача, это отнюдь не страшилка, а целый комплекс изменений лицевого скелета, который формируется при длительном нарушении носового дыхания в период роста ребенка.

Лор назвал типичные признаки, как выглядит аденоидное лицо:

  • приоткрытый рот;

  • удлиненное лицо;

  • сглаженные носогубные складки;

  • узкая верхняя челюсть;

  • высокое «готическое» нёбо;

  • скученность зубов;

  • апатичное выражение лица.

Ключевой механизм развития аденоидного лица, как отмечает эксперт, — хроническое ротовое дыхание.

— Если ребенок дышит ртом — его язык лежит на дне полости рта или межзубно, так язык не оказывает давление на верхнюю челюсть, и она не растет, остается узкой. А нижняя в это время задвигается назад, — объяснил специалист.

<p>Егор Романов</p><p>Егор Романов</p>

Нас заботит внешний вид, но по факту проблема кроется куда глубже, чем просто в «эстетике». При аденоидном лице происходят необратимые изменения челюстно-лицевого скелета, от которых человек будет страдать всю жизнь.

Егор Романов

детский лор

Последствия таких изменений могут приводить к сужению дыхания, апноэ во сне и, как следствие, к быстрой утомляемости, развитию депрессии, повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта.

Кроме того, по словам врача, могут появиться ортодонтические проблемы: нарушение правильного смыкания челюстей и прикуса, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава.

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) — это нарушение нормальной работы сустава, который соединяет нижнюю челюсть с черепом и обеспечивает движение челюсти вверх, вниз и в стороны.

Детский лор рассказал, как выглядит аденоидное лицо | Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы Детский лор рассказал, как выглядит аденоидное лицо | Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Детский лор рассказал, как выглядит аденоидное лицо

Источник:

Евгения Бикунова / Городские порталы

Эксперт рассказал, что эпизодическое ротовое дыхание — это норма, но постоянно открытый рот у ребенка — повод насторожиться.

Сводить ребенка в кабинет лора необходимо, если:

  • его рот часто открыт;

  • есть храп и ротовое шумное дыхание во сне;

  • у ребенка узкие челюсти, а нижняя задвинута назад.

Когда стоит и не стоит принимать антибиотики

Большинство лор-болезней носят вирусный характер. Недуг часто проявляется насморком, кашлем, болью в горле и подъемом температуры. В таком случае, как утверждает врач, антибиотики не только не помогут, но и навредят. Прибегать к ним допустимо, если болезнь переросла в бактериальную.

  1. Острый риносинусит (гайморит).

По словам врача, в 95% случаев он носит вирусный характер. Стоит подождать с приемом антибиотиков, если симптомы длятся меньше 10 дней и нет выраженных ухудшений.

Лекарство необходимо дать, когда ребенок болеет больше 10 дней без улучшений, либо когда улучшения были и болезнь пришла «второй волной». Также врачи обычно назначают антибиотик при высокой температуре, гнойных выделениях и выраженной боли, длящейся 3–4 дня.

  1. Острый средний отит.

— Отит часто носит бактериальный характер, но не всегда требует немедленного назначения антибиотиков. Даже бактериальный отит может пройти без их применения, — объяснил врач.

Подождать можно, если ребенку до 2 лет, процесс заболевания односторонний и нет тяжелого состояния. Антибиотик незамедлительно стоит принимать, если в возрасте до 2 лет отит — двусторонний, а также с выраженной болью, высокой температурой и слизистым гнойным отделяемым из уха.

  1. Острый тонзиллофарингит (воспаление миндалин и слизистой глотки).

Как объясняет врач, тонзиллофарингит в 85% случаях носит вирусный характер. Антибиотики, как правило, требуются только при стрептококковой инфекции, которую можно подтвердить забором экспресс-теста на стрептококк из глотки.

Детские лор рассказал, когда стоит подождать с приемом антибиотиков | Источник: Евгения Бикунова / Городские порталыДетские лор рассказал, когда стоит подождать с приемом антибиотиков | Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Детские лор рассказал, когда стоит подождать с приемом антибиотиков

Источник:

Евгения Бикунова / Городские порталы

Не стоит, заметив симптомы, сразу принимать антибиотики «на всякий случай». Врач объяснил, почему не нужно с ними спешить:

  • не ускоряют выздоровление при вирусной инфекции;

  • могут вызывать побочные эффекты;

  • их нерациональный прием ведет к росту устойчивости бактерий;

  • негативно влияют на нормальную микрофлору и местный иммунитет.

Ранее мы рассказывали, чем опасны обычные капли для носа. А также публиковали советы педиатра о том, как нельзя лечить ОРВИ у детей.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Эксперт Насморк Отит Ребенок Аденоиды Инструкция
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Комментарии
1
Гость
11 мая, 22:53
Удалили ребенку аленоиды лет в 5… долго думали и боялись мифа про то что иммунитет снизится и зря!!! Ребенок стал как новенький! Появилось носовое дыхание, речь улучшилась (перестал говорить в нос), бегать и прыгать ему стало легче, ничего не мешает, перестали болеть уши при каждом орви, сопли стали проходить за неделю а не за месяц как с аденоидами были… Вот представьте, что у вас насморк, болеете неделю, как вы себя ощущаете, когда нос не дышит? Представили? А ребенок живет в таком состоянии постоянно, если у него есть большие аденоиды. Если кто сомневается, удалять или нет - удалять однозначно!
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