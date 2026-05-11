«Аденоидное лицо — проблема на всю жизнь»: детский лор ответил на 5 вопросов каждой мамы

Детский лор из Ярославля ответил на частые вопросы родителей Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Соплями и больными ушами ребенка не удивишь ни одну маму. Дети, адаптируясь к окружающему миру, постоянно цепляют вирусы и сталкиваются с ОРВИ чаще взрослых. Лечить ребенка не всегда так просто, как кажется. Даже самые, казалось бы, наивные вопросы, могут поставить родителей в затруднение.

Как правильно действовать при насморке? Что делать, если заболели уши? Как часто нужны антибиотики? На эти и другие часто задаваемые вопросы редакции 76.RU ответил ярославский детский лор Егор Романов.

Если часто болеть отитами, ребенок потеряет слух?

Как объясняет специалист, в большинстве случаев частые отиты у детей не ведут к потере слуха. Однако есть нюансы, на которые стоит обратить внимание.

— При отите в среднем ухе может скапливаться жидкость, которая нарушает подвижность барабанной перепонки и передачу звуковых сигналов. Ребенок начинает хуже слышать, как будто вода попала в уши. Это состояние встречается достаточно часто, может быть случайной находкой у 20% детей, посещающих детский сад, — объяснил детский лор Егор Романов.

Если такое состояние задерживается и не проходит, это может привести к снижению слуха, задержке речевого и психического развития. В таких случаях отоларинголог должен назначить лечение, которое поможет снять воспаление и вывести жидкость из уха. Если лекарства не помогают, придется прибегнуть к операции.

По словам лора, родителям стоит насторожиться, если ребенок:

часто переспрашивает;

не реагирует на тихую речь;

делает громче телевизор/планшет;

кажется «невнимательным»;

имеет задержку речи.

Заметив эти признаки, стоит обратиться к лору, даже если боли в ушах нет. Заодно нужно проверить и носовую полость. Егор Романов детский лор

Влияет ли удаление аденоидов на иммунитет?

— Аденоиды участвуют в формировании местного иммунитета, особенно в раннем возрасте. При их удалении функция компенсируется оставшимися структурами лимфоглоточного кольца. С возрастом роль аденоидов снижается, грубо говоря, они сами по себе рассасываются, — объяснил врач.

Как он отмечает, не существует исследований, доказывающих, что удаление аденоидов вредит иммунитету. Напротив, после их устранения ребенок проще переносит инфекционные заболевания и становится реже подвержен бактериальным осложнениям.

Врач отмечает, что аденоиды не удаляют просто так, процедуру проводят строго по медицинским показаниям.

— Я очень люблю эту операцию, она одна из самых частых. Выполняется очень быстро и достаточно просто, а положительный эффект восстановления свободного дыхания мы получаем в этот же день, — рассказал врач.

Ребенок, который длительное время страдал и задыхался, начинает дышать полной грудью сразу же после операции, это ли не счастье? Как можно не радоваться подобному результату? Егор Романов детский лор

Врач рассказал, когда нужно удалять аденоиды Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Показания к удалению аденоидов могут быть следующими:

нарушение носового дыхания (ротовое дыхание, храп во сне);

экссудативный средний отит (скопление жидкости в среднем ухе, которая вызывает снижение слуха);

рецидивирующие острые средние отиты (3 и более эпизодов в течение полугода);

риносинуситы (гаймориты, 4 и более эпизодов за год);

хронический синусит (непроходящий тяжелый насморк более 3 месяцев);

деформация челюстно-лицевого скелета на фоне затрудненного дыхания.

— Удаление аденоидов не «снижает иммунитет». Это популярный миф, не подтвержденный исследованиями, — объяснил специалист.

Мы удаляем аденоиды не потому, что они есть, а потому что они мешают, — дыханию, слуху или качеству жизни ребенка. Егор Романов детский лор

Как правильно и эффективно промыть нос ребенку?

Промывание — это мера, направленная на очищение носа от слизи. По словам врача, нос ребенку стоит промывать, даже если он сопротивляется. Так мы облегчаем дыхание и стимулируем выздоровление.

— Вместе со слизью мы удаляем из носа вирусы, бактерии, аллергены и различные иммунные вещества, которые могут поддерживать воспаление в полости носа, — объяснил Егор Романов.

Как рассказал лор, существуют различные методы очищения носа. Можно выбрать тот, который подойдет именно вам.

Орошение полости носа морской водой. «Баллончики-спреи» увлажняют слизистую, разжижают слизь, но не вымывают ее.

— Если ребенок не умеет сморкаться, дополнительно потребуется аспиратор, чтобы «высосать» слизь, — объяснил доктор.

Промывание носа с положительным давлением (можно с 4 месяцев).

— Для этого ребенок должен наклониться над раковиной, вставить в нос шприц с оливой и нажать. Раствор заливается в одну половину носа и выливается вместе с соплями из другой. Это очень эффективный метод очищения, — рассказал эксперт.

Олива — это стерильный наконечник на шприц, который используется в медицине для промывания носа, продувания слуховых труб и других процедур. Она плотно прилегает к ноздре и предотвращает протекание жидкости.

Промывание с помощью аспиратора (можно с рождения).

— Аспиратор нужно поместить в ноздрю перпендикулярно лицу ребенка, так как носовые ходы идут вглубь, а не вверх. В другую ноздрю шприцом вливаем физраствор. И наоборот. Этот способ поможет полностью удалить слизь, — объяснил врач.

Также, по словам специалиста, для промывания носа необходимо использовать теплый раствор (около 36 градусов). Если малыш сопротивляется, то нужно проделать следующее: один родитель фиксирует ребенка, другой промывает нос.

Как эффективно промыть нос ребенку Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

«Аденоидное лицо» — миф?

Одно только это словосочетание вызывает ужас у мам. По словам врача, это отнюдь не страшилка, а целый комплекс изменений лицевого скелета, который формируется при длительном нарушении носового дыхания в период роста ребенка.

Лор назвал типичные признаки, как выглядит аденоидное лицо:

приоткрытый рот;

удлиненное лицо;

сглаженные носогубные складки;

узкая верхняя челюсть;

высокое «готическое» нёбо;

скученность зубов;

апатичное выражение лица.

Ключевой механизм развития аденоидного лица, как отмечает эксперт, — хроническое ротовое дыхание.

— Если ребенок дышит ртом — его язык лежит на дне полости рта или межзубно, так язык не оказывает давление на верхнюю челюсть, и она не растет, остается узкой. А нижняя в это время задвигается назад, — объяснил специалист.

Нас заботит внешний вид, но по факту проблема кроется куда глубже, чем просто в «эстетике». При аденоидном лице происходят необратимые изменения челюстно-лицевого скелета, от которых человек будет страдать всю жизнь. Егор Романов детский лор

Последствия таких изменений могут приводить к сужению дыхания, апноэ во сне и, как следствие, к быстрой утомляемости, развитию депрессии, повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта.

Кроме того, по словам врача, могут появиться ортодонтические проблемы: нарушение правильного смыкания челюстей и прикуса, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава.

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) — это нарушение нормальной работы сустава, который соединяет нижнюю челюсть с черепом и обеспечивает движение челюсти вверх, вниз и в стороны.

Детский лор рассказал, как выглядит аденоидное лицо Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Эксперт рассказал, что эпизодическое ротовое дыхание — это норма, но постоянно открытый рот у ребенка — повод насторожиться.

Сводить ребенка в кабинет лора необходимо, если:

его рот часто открыт;

есть храп и ротовое шумное дыхание во сне;

у ребенка узкие челюсти, а нижняя задвинута назад.

Когда стоит и не стоит принимать антибиотики

Большинство лор-болезней носят вирусный характер. Недуг часто проявляется насморком, кашлем, болью в горле и подъемом температуры. В таком случае, как утверждает врач, антибиотики не только не помогут, но и навредят. Прибегать к ним допустимо, если болезнь переросла в бактериальную.

Острый риносинусит (гайморит).

По словам врача, в 95% случаев он носит вирусный характер. Стоит подождать с приемом антибиотиков, если симптомы длятся меньше 10 дней и нет выраженных ухудшений.

Лекарство необходимо дать, когда ребенок болеет больше 10 дней без улучшений, либо когда улучшения были и болезнь пришла «второй волной». Также врачи обычно назначают антибиотик при высокой температуре, гнойных выделениях и выраженной боли, длящейся 3–4 дня.

Острый средний отит.

— Отит часто носит бактериальный характер, но не всегда требует немедленного назначения антибиотиков. Даже бактериальный отит может пройти без их применения, — объяснил врач.

Подождать можно, если ребенку до 2 лет, процесс заболевания односторонний и нет тяжелого состояния. Антибиотик незамедлительно стоит принимать, если в возрасте до 2 лет отит — двусторонний, а также с выраженной болью, высокой температурой и слизистым гнойным отделяемым из уха.

Острый тонзиллофарингит (воспаление миндалин и слизистой глотки).

Как объясняет врач, тонзиллофарингит в 85% случаях носит вирусный характер. Антибиотики, как правило, требуются только при стрептококковой инфекции, которую можно подтвердить забором экспресс-теста на стрептококк из глотки.

Детские лор рассказал, когда стоит подождать с приемом антибиотиков Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Не стоит, заметив симптомы, сразу принимать антибиотики «на всякий случай». Врач объяснил, почему не нужно с ними спешить:

не ускоряют выздоровление при вирусной инфекции;

могут вызывать побочные эффекты;

их нерациональный прием ведет к росту устойчивости бактерий;

негативно влияют на нормальную микрофлору и местный иммунитет.