«Может привести к осложнениям»: педиатр из Ярославля рассказала, как нельзя лечить ОРВИ у детей

Эксперт рассказала, как лечить ребенка от ОРВИ Источник: Мария Романова / Городские порталы

Заболевший ребенок — это всегда переживания и стресс для родителей. Желание быстрее помочь малышу порой сопровождается действиями, которые кажутся логичными, но на самом деле могут быть бесполезными или даже вредными. Корреспондент 76.RU поговорил с ярославским педиатром Еленой Егоровой и узнал, какие самые популярные ошибки допускают родители при лечении ОРВИ у детей.

ОРВИ — диагноз, который включает в себя острые респираторные вирусные инфекции. По словам врача, заболевание передается воздушно-капельным путем, поэтому имеет высокую степень распространения.

Симптоматика болезни может быть разной. Частыми признаками ОРВИ, как утверждает педиатр, являются: заложенность носа, температура (может доходить до лихорадки), кашель, боль в горле, слабость, физическое недомогание и потеря аппетита.

По данным Роспотребнадзора, в декабре 2025 года в Российской Федерации наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Превышение эпидпорогов зарегистрировано в 17 из 89 регионов.

Популярные ошибки лечения вирусной инфекции

Порой родители пытаются самостоятельно вылечить ребенка и допускают ошибки, которые могут привести к развитию осложнений. Врач выделила самые частые из них:

самолечение: нельзя самостоятельно диагностировать заболевание у ребёнка и давать лекарства без консультации педиатра;

боязнь промывать нос: увлажнение слизистых — важная часть лечения, которой не стоит пренебрегать. Часто родители пренебрегают этим из-за сопротивлений ребенка, однако, есть множество лайфхаков сделать этот процесс успешным. Например, промывание носа можно показать на игрушках, объяснить, что это не страшно, а полезно и поможет выздороветь;

сбивание температуры при нормальном самочувствии: если термометр показывает выше 38°C, но ребенок не жалуется на сильное недомогание, не нужно сбивать температуру — так организм борется с инфекцией;

укутывания при жаре: не нужно накрывать ребенка множеством одеял и одевать в теплые одежды, так нарушается процесс терморегуляции;

боязнь открывать окна: проветривание комнат — одно из главных средств выздоровления. Чистый и холодный воздух уменьшает концентрацию вируса в воздухе;

пренебрежение обильного питья: во время болезни ребенок должен выпивать в 1,5−2 раза больше воды, чем обычно;

самостоятельный прием витаминов: детский организм нуждается только в витамине D, остальные без назначения врача давать не нужно.

По словам педиатра, современные родители реже стали опираться на народные методы лечения болезней, и это хорошо. Дело в том, что у таких средств нет доказательной научно-медицинской базы, поэтому их применение тоже можно считать ошибкой.