Эти симптомы не дадут вам нормально жить: чем опасны обычные капли для носа

Врач рассказал, как избежать привыкания от сосудосуживающих препаратов Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Зависимость от назальных спреев и капель становится распространенной тенденцией. Чаще всего привыкание формируется в процессе лечения. Сначала люди пытаются избавиться от симптомов болезни, а затем не прекращают закапывание.

Мы спросили у отоларинголога из Ярославля Евгения Рогозкина о причинах появления назальной зависимости и о способах ее лечения.

По данным Forbes, в 2025 году продажи сосудосуживающих назальных спреев в России увеличились на 10% с предыдущего года. Россияне за 9 месяцев потратили на препарат около 29 млрд рублей.

Как утверждает ЛОР, зависимость от назальных капель имеет научное название — медикаментозный ринит. Само привыкание вызывает основной компонент состава, чаще всего это оксиметазолин, ксилометазолин и нафазолин. Как утверждает врач, большинство торговых наименований спреев основано на этих веществах.

— Эти средства сокращают сосуды слизистой в полости носа, основная их масса находится на таких анатомических образованиях, которые называются «нижние носовые раковины». При сокращении кровотока в ННР они уменьшаются в объëме и нос более свободно дышит. Потом этот отëк возвращается и нос снова «закладывает». Человек хочет закапать вновь, чтобы носовое дыхание улучшилось. Так и формируется этот патологический круг, — рассказал специалист.

Как утверждает врач, другими способами снять отек в носу невозможно. Сосудосуживающие капли быстро и эффективно помогают при заложенности, если их использовать по инструкции.

Чем опасна зависимость от назальных капель?

Эксперт отметил, что регулярное использование сосудосуживающих капель может привести к негативным последствиям, а именно:

развитие хронической заложенности носа;

носовые кровотечения;

храп и нарушения сна;

ухудшение морального состояния.

Как избежать привыкания?

Эксперт рекомендует использовать сосудосуживающие капли по инструкции и не более пяти дней подряд. Если же симптомы сохраняются, следует проконсультироваться с врачом для уточнения диагноза.

Справиться с зависимостью можно, если есть сила воли. Просто не капайте и все. Если не получается, стоит обратиться к ЛОРу. Евгений Рогозкин отоларинголог

Врач посоветовал не заниматься самолечением насморка, так как он может быть связан с множеством факторов: аллергия, ОРВИ, гнойный синусит и другие заболевания слизистых путей. Прежде чем начинать лечение каплями стоит установить диагноз.

Кроме того, эксперт настоятельно не рекомендует спрашивать советы по борьбе с заложенностью у фармацевтов в аптеке.

В больнице, как утверждает специалист, могут предложить несколько способов борьбы с зависимостью от назальных капель.

— Мы можем предложить много вариантов, от медикаментозных до хирургических. Операции делаются, и они могут быть как малоинвазивными, то есть под местной анестезией, так и под общим наркозом. В каждом конкретном случае метод борьбы нужно подбирать индивидуально, — объяснил ЛОР.

Чем дольше стаж закапывания, тем сложнее будет бороться с привыканием. Евгений Рогозкин отоларинголог

До посещения кабинета ЛОРа, по словам эксперта, можно провести скорую помощь против заложенности — орошение носа соленой водой.