С пикника — на скорой. Названы опасные виды шашлыка, которые доведут до больничной койки

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Гастроэнтеролог предостерегла от привычек, которые убьют желудок

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Сильно обжаренное мясо может вызвать серьезные проблемы с желудком | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСильно обжаренное мясо может вызвать серьезные проблемы с желудком | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сильно обжаренное мясо может вызвать серьезные проблемы с желудком

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Самым вредным для здоровья является шашлык с обугленной корочкой, а также плохо прожаренное на шампуре мясо. Об этом рассказала гастроэнтеролог Виктория Степанова.

При жарке жир и сок капают на угли, а затем образующиеся канцерогены вместе с дымом впитываются в мясо и оседают на нем. Именно от регулярного употребления сильно зажаренного шашлыка появляется риск заболеваний пищеварительной системы, отметила Виктория Степанова. Медик подчеркнула, что не менее опасно недожаренное мясо, ведь в нем могут сохраняться бактерии и паразиты.

После майских праздников к врачам нередко попадают пациенты с обострение гастрита, язвы и рефлюкса. Это происходит из-за того, что люди едят все подряд, запивая алкоголем, и закусывают маринованными огурцами или кетчупом. Это может провоцировать сильную боль в желудке, тошноту, а иногда — даже рвоту с кровью, предупредила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Чтобы снизить риски, гастроэнтеролог советует срезать с мяса темную корочку и выбирать маринады с лимоном и травами. Также важно не оставлять готовый шашлык долго на жаре.

Сочетание горячего жирного мяса и спиртного считается не просто калорийной нагрузкой, а опасным для здоровья комбо, которое может довести до экстренной операции. Об этом мы рассказали в большом материале.

Неправильное приготовление шашлыка может привести не только к проблемам со здоровьем, но и с законом. В этой статье подробно объяснили, как не нарваться на штраф из-за пикника.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Шашлык Пикник Больница Больной желудок Гастроэнтерология
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Комментарии
2
Гость
9 мая, 01:57
Русских еда доводит до больничной койки и убивает им желудок 💯 Остальным можно нормально есть
Гость
8 мая, 22:08
Готовый не покупать это главное
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Гость
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