«Будет скорректирован»: губернатор — о продлении срока строительства детской больницы в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что строительство нового корпуса Областной детской больницы на Тутаевском шоссе, 29 не растянется до 30 ноября 2026. Этот срок прописан в новом документе, продлевающим разрешение на строительство здания.
«Никакого продления разрешения на строительство до ноября не будет. Больница должна быть сдана летом. Поэтому срок будет скорректирован и разрешение будет выдано только до 1 сентября», — рассказал глава региона.
Последнее разрешение на строительство действовало до 31 мая 2026 года. Ранее также говорилось, что открытие ожидается летом. А изначально объект планировали сдать еще в 2025 году.
В апреле 2026 года Михаил Евраев говорил, что здание находится в высокой степени готовности. «Ярдормост», по его данным, ведет работы по внутренним инженерным системам и отделке помещений. Помимо этого компания закупает оборудование и мебель.
Изначально заниматься строительством нового корпуса больницы в Дзержинском районе должна была компания «ЕКС». В 2022 году она выиграла контракт стоимостью в 2,7 млрд рублей на проектирование и строительство здания. Но через год, в конце ноября 2023 года, контракт с компанией неожиданно расторгли, а новым подрядчиком стала госкомпания «Ярдормост». Тогда власти дополнительно выделили 500 миллионов рублей на достройку здания.
Ранее губернатор в интервью 76.RU объяснял, почему сорвались изначальные сроки строительства. А мы рассказывали, что будет в новом корпусе детской больницы.