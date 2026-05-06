«Будет скорректирован»: губернатор — о продлении срока строительства детской больницы в Ярославле

Губернатор рассказал, что строительство детской больницы в Ярославле не затянется до ноября Источник: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что строительство нового корпуса Областной детской больницы на Тутаевском шоссе, 29 не растянется до 30 ноября 2026. Этот срок прописан в новом документе, продлевающим разрешение на строительство здания.

«Никакого продления разрешения на строительство до ноября не будет. Больница должна быть сдана летом. Поэтому срок будет скорректирован и разрешение будет выдано только до 1 сентября», — рассказал глава региона.

Последнее разрешение на строительство действовало до 31 мая 2026 года. Ранее также говорилось, что открытие ожидается летом. А изначально объект планировали сдать еще в 2025 году.

В апреле 2026 года Михаил Евраев говорил, что здание находится в высокой степени готовности. «Ярдормост», по его данным, ведет работы по внутренним инженерным системам и отделке помещений. Помимо этого компания закупает оборудование и мебель.

Изначально заниматься строительством нового корпуса больницы в Дзержинском районе должна была компания «ЕКС». В 2022 году она выиграла контракт стоимостью в 2,7 млрд рублей на проектирование и строительство здания. Но через год, в конце ноября 2023 года, контракт с компанией неожиданно расторгли, а новым подрядчиком стала госкомпания «Ярдормост». Тогда власти дополнительно выделили 500 миллионов рублей на достройку здания.