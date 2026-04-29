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Здоровье Подробности Ярославский губернатор — о задержке на стройке детской больницы: «Пришлось выкинуть проект»

Ярославский губернатор — о задержке на стройке детской больницы: «Пришлось выкинуть проект»

Новый корпус на Тутаевском шоссе должны сдать в 2026 году

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Ожидается, что новое здание откроют летом 2026 года | Источник: Правительство Ярославской области Ожидается, что новое здание откроют летом 2026 года | Источник: Правительство Ярославской области

Ожидается, что новое здание откроют летом 2026 года

Источник:

Правительство Ярославской области

В Ярославле достраивают новый корпус детской областной больницы на Тутаевском шоссе. Стройка идет с опозданием на год — изначально сдать новое здание планировалось в 2025 году.

В конце апреля 2026 года ярославский губернатор побывал на площадке, и рассказал, что там сейчас происходит.

«На сегодняшний день подрядчик АО „Ярдормост“ ведет работы по внутренним инженерным системам, отделке помещений. Параллельно закупают оборудование и мебель. Объект находится в высокой степени готовности, и наша задача — максимально быстро ввести его в эксплуатацию. На площадке задействовано около 100 рабочих. Поручил наращивать темпы и увеличить количество специалистов», — сообщил глава региона Михаил Евраев.

Почему здание детской больницы не построили вовремя

Проект больницы | Источник: предоставлено ГК ЕКСПроект больницы | Источник: предоставлено ГК ЕКС

Проект больницы

Источник:

предоставлено ГК ЕКС

О том, что в Ярославле построят новое здание для областной детской больницы, стали говорить ещё в 2022 году. Тогда провели аукцион на право заниматься работами по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию. Выиграла контракт на 2,7 млрд рублей известный на тот момент «король госзаказа» — компания «ЕКС».

Через год, в конце ноября 2023 года, контракт с компанией неожиданно расторгли.

Группа компаний «ЕКС» была образована в 1994 году. Сначала была зарегистрирована в Москве, в 2017 году поменяла прописку на ярославскую (Большая Федоровская, 63). Фирма принадлежит Алексею Власову, который является участником еще нескольких строительных фирм в Москве и Санкт-Петербурге. Компания выполняет строительные работы по всей России. В основном это дорожные ремонты и возведение и ремонт зданий. В том числе в Ярославле фирма ремонтировала проспект Авиаторов в Заволжском районе за 132,3 миллиона рублей, Тутаевское шоссе — за 697 миллионов рублей, проспект Машиностроителей — за 156 миллионов рублей, Добрынинский путепровод — за миллиард. Также она строила новый корпус онкологической больницы — 1,9 миллиарда рублей (вместе с оборудованием — 3,6 миллиарда), 8-этажное здание налоговой инспекции на Тутаевском шоссе (стоимость более миллиарда рублей), волейбольный центр на проспекте Фрунзе (только первый этап строительства оценивается в 2,745 миллиарда рублей).

Работы на объекте продолжила ярославская госкомпания АО «Ярдормост», учредителем которой является региональное Министерство имущественных отношений. В 2025 году на строительство больницы выделили еще 500 миллионов рублей.

О том, почему произошла задержка, губернатор Ярославской области рассказал в интервью 76.RU:

«Почему до сих пор многие стройки задерживаются? Та же самая больница детская, она проектировалась до принятия решения о создании областного проектного института. А проект у больницы был такой, что его пришлось выкинуть. Пришлось сделать новый — вообще с нуля. Проектирование занимает год-полтора на такую больницу. И поэтому с этим связаны задержки в строительстве. Также отразилось, что резко выросли в цене работы. Летом мы больницу откроем обязательно. Она в крайне высокой степени готовности находится. Заканчиваются отделочные работы».

Последнее разрешение на строительство больницы продлено до 31 мая 2026 года.

Что будет в новом корпусе

В пятиэтажном здании несколько отделений, а также 160 коек: 142 стационарных, 15 — дневной стационар и еще 3 койки реанимации интенсивной терапии. Какие отделения будут в больнице:

  • на первом этаже — приемное, диагностическое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, лаборатории срочных анализов, кабинет офтальмолога;

  • на втором этаже — отделение нейрореабилитации и патологии речи, блок лечебной физкультуры;

  • на третьем этаже — нефрологическое, эндокринологическое отделения, блок физиотерапии;

  • на четвертом — пульмонология, педиатрическое отделение;

  • на пятом этаже — еще одно педиатрическое отделение, детская онкология, гематология и химиотерапия.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Ярославль Детская больница
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Комментарии
39
Гость
30 апреля, 21:50
Так же как с кладбищем,деньги выкинули,а потом передумали делать.Круном работвют не специалисты на своем месте,без должного образования,итого ,кругом видим,выброшенеык деньги
Гость
30 апреля, 18:03
У чиновников хорошо получается плитку на плитку менять ,и вывозить и г и центр превращать в каменные джунгли,,да леньги выбрасывать ветео
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Гость
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