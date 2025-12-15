Когда откроют новый корпус детской больницы в Ярославле: назвали новый срок

Новый корпус детской больницы в Ярославле откроют в 2026 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, когда откроют новый корпус детской областной больницы в Ярославле на Тутаевском шоссе.

«Это огромный проект. Рассчитываю, что в районе Нового года мы завершим строительно-монтажные работы и перейдем к пуско-наладке. И летом мы сможем открыть новый корпус, который все очень ждут», — сообщил глава региона на заседании Ярославской областной Думы 15 декабря.

Он добавил, что на завершение работ на объекте дополнительно выделено 500 миллионов рублей.

Напомним, о планах по строительству нового корпуса детской больницы стало известно в сентябре 2022 года. В пятиэтажном здании планируют разместить эндокринологическое, нефрологическое, педиатрическое, пульмонологическое отделения, также отделения нейрореабилитации и патологии речи, детской онкологии, гематологии и химиотерапии, дневной стационар.

Изначально застройщиком на площадке стала компания «ЕКС». Но позже подрядчика сменили. Работы на объекте продолжило АО «Ярдормост», учредителем которой является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Стоимость строительства по контракту — около 3 миллиардов рублей. Финансирование идет из федерального и областного бюджетов.