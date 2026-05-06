Обещали летом, но… Когда теперь достроят детскую больницу в Ярославле

В Ярославле продлили разрешение на строительство нового корпуса Областной детской больницы на Тутаевском шоссе, 29 в Дзержинском районе. По новым установленным срокам объект может быть сдан до 30 ноября 2026 года.
Последнее разрешение на строительство действовало до 31 мая 2026 года, и открытие ожидалось летом.
Сроки завершения строительства нового корпуса больницы сдвигаются не первый раз. Изначально её должны были построить еще в 2025 году, но сделать это в срок не получилось.
В апреле 2026 года губернатор Михаил Евраев побывал на площадке. Тогда он говорил, что подрядчик «Ярдормост» ведет работы по внутренним инженерным системам и отделке помещений.
«Параллельно закупают оборудование и мебель. Объект находится в высокой степени готовности, и наша задача — максимально быстро ввести его в эксплуатацию. На площадке задействовано около 100 рабочих. Поручил наращивать темпы и увеличить количество специалистов», — говорил Михаил Евраев.
Почему не построили вовремя
В 2022 году контракт на проектирование и строительство корпуса больницы выиграла компания «ЕКС». Цена составила 2,7 млрд рублей. Через год, в конце ноября 2023 года, контракт с компанией неожиданно расторгли.
Что известно про «ЕКС»
Группа компаний «ЕКС» была образована в 1994 году. Сначала была зарегистрирована в Москве, в 2017 году поменяла прописку на ярославскую (Большая Федоровская, 63).
Фирма принадлежит Алексею Власову, который является участником еще нескольких строительных фирм в Москве и Санкт-Петербурге. Компания выполняет строительные работы по всей России. В основном это дорожные ремонты и возведение и ремонт зданий.
В том числе в Ярославле фирма ремонтировала проспект Авиаторов в Заволжском районе за 132,3 миллиона рублей, Тутаевское шоссе — за 697 миллионов рублей, проспект Машиностроителей — за 156 миллионов рублей, Добрынинский путепровод — за миллиард.
Также она строила новый корпус онкологической больницы — 1,9 миллиарда рублей (вместе с оборудованием — 3,6 миллиарда), 8-этажное здание налоговой инспекции на Тутаевском шоссе (стоимость более миллиарда рублей), волейбольный центр на проспекте Фрунзе (только первый этап строительства оценивается в 2,745 миллиарда рублей).
Работы на объекте передали АО «Ярдормост», учредителем которой является региональное Министерство имущественных отношений. Дополнительно на достройку больницы выделили 500 миллионов рублей.
О том, почему изначальные сроки строительства сорвались, губернатор Ярославской области рассказал в интервью 76.RU:
«Почему до сих пор многие стройки задерживаются? Та же самая больница детская, она проектировалась до принятия решения о создании областного проектного института. А проект у больницы был такой, что его пришлось выкинуть. Пришлось сделать новый — вообще с нуля. Проектирование занимает год-полтора на такую больницу. И поэтому с этим связаны задержки в строительстве. Также отразилось, что резко выросли в цене работы. Летом мы больницу откроем обязательно. Она в крайне высокой степени готовности находится. Заканчиваются отделочные работы».
Редакция 76.RU запросила у областных властей информацию о планируемых сроках открытия.
Обновление на 6 мая 11:26
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что срок разрешения на строительство корпуса детской больницы будет сокращен.
«Никакого продления разрешения на строительство до ноября не будет. Больница должна быть сдана летом. Поэтому срок будет скорректирован и разрешение будет выдано только до 1 сентября», — заявил глава региона.
Ранее мы рассказывали, что будет в новом корпусе детской больницы в Брагине.