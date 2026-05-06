Обещали летом, но… Когда теперь достроят детскую больницу в Ярославле

Группа компаний «ЕКС» была образована в 1994 году. Сначала была зарегистрирована в Москве, в 2017 году поменяла прописку на ярославскую (Большая Федоровская, 63).

Фирма принадлежит Алексею Власову, который является участником еще нескольких строительных фирм в Москве и Санкт-Петербурге. Компания выполняет строительные работы по всей России. В основном это дорожные ремонты и возведение и ремонт зданий.

В том числе в Ярославле фирма ремонтировала проспект Авиаторов в Заволжском районе за 132,3 миллиона рублей, Тутаевское шоссе — за 697 миллионов рублей, проспект Машиностроителей — за 156 миллионов рублей, Добрынинский путепровод — за миллиард.

Также она строила новый корпус онкологической больницы — 1,9 миллиарда рублей (вместе с оборудованием — 3,6 миллиарда), 8-этажное здание налоговой инспекции на Тутаевском шоссе (стоимость более миллиарда рублей), волейбольный центр на проспекте Фрунзе (только первый этап строительства оценивается в 2,745 миллиарда рублей).