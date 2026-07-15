Apple обвинили в дискриминации: что станет с iPhone в России

ФАС продолжит ужесточать требования против Apple Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В России 15 июля истекает срок, который Федеральная антимонопольная служба отвела Apple для исполнения требований законодательства. Если американская корпорация проигнорирует предписание антимонопольщиков, то ее ждут серьезные последствия, а также огромный штраф. В материале разбираемся, как это скажется на отечественных пользователях техники Apple.

За что власти ополчились на Apple

ФАС выдала Apple предупреждение, потребовав устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и выполнить требования о предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS.

«Федеральная антимонопольная служба требовала от Apple до 15 июля устранить ряд условий, которые ведомство сочло дискриминационными для российских пользователей и разработчиков», — пишет ФАС России в Telegram-канале.

Исполнить требования антимонопольщиков корпорация должна до 15 июля 2026 года. Если предписание будет проигнорировано, то ФАС возбудит дело, а компания получит штраф до 4 млрд рублей.

По информации ведомства, основанием для предупреждения стало то, что на iPhone и iPad по умолчанию используется иностранная поисковая система. Для выбора российского поисковика пользователям необходимо самостоятельно менять настройки, а это по мнению властей, создает неравные условия для отечественных разработчиков и ущемляет интересы потребителей.

Вместе с этим антимонопольщики указали на отсутствие предустановки национального мессенджера и российского магазина приложений. При этом, вероятность выполнения требований со стороны компании не так высока, считает журналист, блогер и создатель шоу «АйТолк» Илья Гогуа. По его словам, российский рынок формирует лишь небольшую часть «яблочных» глобальных продаж — около 3–4%.

Таким образом, корпорация принимает решения с учетом общемировых экономических и регуляторных рисков. Также Apple уже не раз демонстрировала, что готова длительно отстаивать свои интересы в спорах с другими участниками рынка даже при наличии судебных решений.

Политика компании Apple в отношении российских пользователей теперь больше связана с санкционным законодательством США, чем с коммерческими интересами, отметил Михаил Шурыгин.

«Владельцы iPhone в РФ уже столкнулись с целым рядом ограничений: перестал работать Apple Pay, регулярно исчезают приложения российских банков и компаний, сокращается доступность отдельных сервисов. При этом сама корпорация технически способна адаптироваться под требования отдельных государств — например, в Евросоюзе она была вынуждена открыть возможность установки альтернативных магазинов приложений. Однако такие изменения происходят лишь тогда, когда они не вступают в противоречие с американскими законами», — пояснил эксперт в разговоре с «Известиями».

ФАС продолжит ужесточать требования против Apple

Сам факт возбуждения дела важнее размера санкций, потому как создает юридическую основу для дальнейшего взаимодействия государства с глобальной цифровой платформой. Такой подход власти уже применяли в отношении Google, напомнил Михаил Шурыгин.

Эксперты считают, что ФАС продолжит ужесточать требования против Apple. При этом претензии адресованы именно корпорации, а не пользователям ее устройств

«Поэтому никаких рисков для владельцев iPhone сейчас не возникает — речь может идти лишь о дополнительных ограничениях в работе отдельных сервисов», — полагает, генеральный директор АНО «ПравоРоботов», кандидат юридических наук Никита Куликов.

Что станет с iPhone в России

За последнее время на фоне ограничений вокруг пользователей Apple из России вырос рынок посреднических услуг. В несколько раз увеличился спрос на пополнение Apple ID, оплату App Store, продление iCloud, смену региона аккаунта и установку недоступных приложений, рассказал директор проектов АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

Кроме того, увеличилось число мошеннических схем. Пользуясь ограничениями мошенники предлагают передать данные Apple ID, воспользоваться чужими учетными записями или внести предоплату без каких-либо гарантий. Причиной тому стало, что пользователи вынуждены искать другие способы оплаты сервисов.

Однако сценарий полной блокировки корпорации в России маловероятен. Так считают эксперты. Этот шаг мог бы негативно сказаться на миллионах российских пользователей и создать больше неудобств для граждан, чем для самой компании. В то же время власти не намерены лишать россиян возможности использовать уже купленные устройства.