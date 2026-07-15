Едем к морю без бензина: сколько стоит добраться в Сочи, Анапу и Геленджик в разгар летнего сезона

На фото — аэропорт Геленджика Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Летом этого года юг России — да и всю страну — накрыл топливный кризис. Люди стоят в многокилометровых очередях на АЗС, а на некоторых заправках бензин закончился вовсе. Если вы запланировали отдых в Краснодарском крае, не спешите пугаться — добраться до курортов можно разными способами.

В этом материале наши коллеги из 93.RU рассказывают, как можно доехать до Сочи, Анапы и Геленджика на самолете или поезде. Спойлер: если отправляетесь в Геленджик, вам, скорее всего, всё-таки придется добираться на автобусе.

Сочи

Добраться до Сочи довольно просто: здесь есть и ж/д вокзал, и аэропорт. Последний находится в Адлере, и самый дешевый билет из Москвы в июле обойдется от 7500 до 14 000 рублей в одну сторону за тариф без багажа.

Перелет из Санкт-Петербурга в июле стоит в среднем от 8500 до 16 000 рублей в одну сторону. Цены туда-обратно в высокий сезон могут достигать 30 000–40 000 рублей и выше в зависимости от выбранной авиакомпании и багажа.

Аэропорт Сочи Источник: Артур Лебедев / SOCHI1.RU

Для любителей железной дороги тоже есть альтернатива — на черноморское побережье регулярно отправляются десятки составов. Например, из Москвы до Сочи скоростной фирменный поезд доезжает примерно за 22 часа. Июльская стоимость билетов из столицы зависит от категории вагона:

плацкарт обойдется от 3700 до 7000 рублей;

купе — от 7300 до 15 000 рублей;

за место в вагоне повышенной комфортности (СВ или люкс) придется заплатить от 16 000 до 56 000 рублей.

Анапа

Самый простой способ попасть в Анапу — на поезде. Но готовьтесь к тому, что места будут раскупать как горячие пирожки. Билеты из Москвы в июле стоят от 6600 рублей за плацкарт и от 11 600 рублей за купе. В разгар сезона цены на вагоны повышенной комфортности (СВ или люкс) могут доходить до 15 800–43 700 рублей.

Анапа летом Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Еще один способ — долететь до Адлера, а оттуда отправиться в Анапу на прямой «Ласточке». Правда, ходит она всего раз в день, в 13:15. Дорога от аэропорта до ж/д вокзала Адлера займет 20 минут на такси или около 7 минут на электричке, а в самой «Ласточке» придется провести 8 часов 15 минут (стоимость билета на июль — от 2900 рублей). Маршрут выходит долгим, зато всю дорогу можно любоваться видами: состав идет по самому берегу моря, а под окнами буквально пенятся волны.

Вокзал в Анапе Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

Доехать до Анапы можно из Краснодара. Быстрее всего — на утренней или вечерней «Ласточке». Билет обойдется чуть дороже 1500 рублей, а время в пути составит 3 часа. Также между городами курсируют обычные поезда, где за 4–6 часов дороги можно с комфортом отдохнуть в спальном вагоне.

Напомним, что аэропорт Анапы всё еще закрыт, поэтому добраться до города на самолете нельзя.

Геленджик

Геленджику повезло меньше — там нет железной дороги. Самый удобный вариант — взять билет на поезд до Новороссийска, а оттуда пересесть на маршрутку до Геленджика, они ходят практически каждый час. В июле плацкарт из Москвы до Новороссийска стоит от 5000 рублей.

Дорога на автобусе из Новороссийска в Геленджик займет до часа. Цены на билеты начинаются от 200–300 рублей, хотя встречаются и более дорогие рейсы — до 1100 рублей. Поскольку маршрут короткий, это самый удобный и быстрый способ добраться до курорта, если вы уже находитесь в Новороссийске.

Аэропорт в Геленджике открылся в прошлом году после нескольких лет простоя Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Второй вариант — поехать на автобусе напрямую из Москвы (от 5000 рублей и от 23 часов в пути) либо добраться на поезде до Краснодара, а там сделать пересадку. Путь от кубанской столицы займет еще 3–4 часа, а цена билета начинается от 1200 рублей.

Между Сочи и Геленджиком регулярно курсируют автобусы. Время в пути составляет от 4 до 7,5 часа, а стоимость билета начинается от 1950 рублей. Транспорт отправляется от ключевых транспортных узлов Сочи (ж/д вокзала, центра города и некоторых промежуточных остановок), а в Геленджике прибывает на центральный автовокзал либо к остановочным пунктам на улицах Кирова и Ходенко.

У Геленджика есть один существенный плюс: работающая воздушная гавань. Перелет в одну сторону в июле обойдется в сумму от 9500 до 16 000 рублей из Москвы и в пределах 11 000–17 000 рублей из Санкт-Петербурга