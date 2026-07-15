Интернет-карты против очередей. Сможет ли онлайн-мониторинг сделать короче бензиновые очереди и разгрузить АЗС

Карта с заправками очень востребована, и не только в Москве Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наличие топлива и очереди на автозаправках начали отображаться прямо на картах «Яндекса». Идея выглядит простой: водитель заранее видит, куда ехать не стоит. Пока сервис работает в тестовом режиме в Москве и Санкт-Петербурге, но уже в ближайшие недели его обещают запустить и в других российских городах. Появилась карта заправок и у «Сбера».

Новый сервис поможет автомобилистам найти заправку, где «с высокой вероятностью есть бензин», говорится в пресс-релизе банка.

В компании утверждают, что карта показывает актуальную картину по 23 тысячам АЗС по всей стране. Карта основана на обезличенных данных о покупках топлива. При открытии конкретной заправки можно посмотреть, когда на ней была зафиксирована покупка бензина или дизеля.

Пользователь может выбрать нужный вид топлива, посмотреть, где недавно заправлялись другие водители, и оценить, стоит ли ехать именно на эту станцию или лучше поискать другую.

Появляются подобные ресурсы и в разных регионах.

Опрошенные MSK1.RU эксперты смотрят на инициативу по-разному. Одни — с позитивом. Другие предупреждают: подобные сервисы работают только тогда, когда информация обновляется практически мгновенно. Иначе вместо решения проблемы можно получить новые очереди.

Очереди за бензином по стране можно сделать короче Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Давно пора было создавать такой ресурс

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что такой инструмент действительно способен решить одну из главных проблем автомобилистов.

По словам Фролова, длинные очереди нередко возникают не из-за реального дефицита топлива, а из-за отсутствия информации. Люди выстраиваются на первой попавшейся крупной АЗС, даже не зная, что через несколько километров очередь в разы меньше.

«Если у человека перед глазами будет информация о наличии конкретных видов топлива и загрузке заправок, это очень сильно упростит ситуацию», — говорит эксперт.

Фролов отмечает, что логичнее всего встроить такой сервис именно в привычную навигацию. По его мнению, алгоритмы «Яндекса», которые уже много лет рассчитывают дорожные пробки, можно использовать и для оценки очередей на автозаправках.

Новый сервис способен вытеснить многочисленные «самопальные» интернет-ресурсы, которые заявляют о мониторинге топлива, но зачастую лишь создают дополнительную тревожность среди автомобилистов, говорит Фролов.

Достоверность информации всегда вызывает вопросы

Член Общественной палаты России Александр Холодов согласен с Фроловым, что расплодившиеся за последние дни чаты и паблики больше похожи на попытку привлечь внимание аудитории, чем на полноценный рабочий инструмент.

Он объясняет: ценность любого сервиса зависит от объема оперативной информации. Карты с пробками работают потому, что данные поступают от миллионов автомобилистов. С заправками ситуация совсем другая.

Холодов отмечает, что у водителей нет привычки постоянно сообщать, есть ли очередь на каждой АЗС и какое топливо осталось в наличии. Из-за этого достоверность информации неизбежно вызывает вопросы.

Он предупреждает и о другом эффекте. Если сервис покажет, что на какой-то станции нет очереди или бензин дешевле, туда одновременно могут поехать десятки автомобилей. В результате именно эта АЗС быстро окажется перегруженной.

В отдельных ситуациях, признает Холодов, подобный сервис действительно может помочь. Например, если водитель видит огромную очередь на трассе и хочет проверить следующую заправку. Но полностью полагаться на такие данные он пока не советует.

Старые сервисы доверия тоже не заслужили

Бывший депутат Госдумы, председатель координационного совета общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков говорит, что сама идея специализированных ресурсов, где пытаются отслеживать наличие бензина, — правильная. Другое дело — насколько можно доверять публикуемой информации.

По словам Лысакова, особенно много вопросов возникает к данным о качестве топлива. Проверить такие сведения оперативно практически невозможно, поэтому относиться к ним следует осторожно.

В условиях, когда режим работы отдельных АЗС меняется буквально в течение дня, а объемы отпуска топлива ограничиваются, любая информация очень быстро устаревает, отмечает экс-депутат.

Согласна с ним и независимый эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. Она приводит в пример сервис «Где Бенз», созданный российскими разработчиками. По словам Буниной, на платформе отображается информация о наличии топлива на конкретных колонках. При этом новый функционал «Яндекса» намного доступнее и удобнее.

Если информация в таких ресурсах устаревает хотя бы на несколько минут, автомобилист рискует приехать совсем не туда, куда рассчитывал.