Чем побаловать собаку. Ветеринар перечислила разрешенные продукты

Даже если питомец смотрит в душу, кормить его до отвала продуктами со своего стола не надо Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если хочется побаловать свою собаку, можно купить специальные собачьи вкусняшки в зоомагазине. Но это дорого и иногда не очень полезно из-за возможных вредных добавок. Допустимо угостить питомца овощем, фруктом или ягодкой, но не любыми, рассказывает «Доктор Питер». Но вот чего делать точно не стоит — кормить собаку со своего стола. Некоторые человеческие продукты могут быть настоящим ядом для четвероногих.

Ветеринарный врач Наталья Федосеева перечислила, какие продукты можно давать собакам без страха и риска для их здоровья. Однако специалист отметила: это не значит, что подкармливать можно всех подряд и в неограниченном количестве, тем более заменять ими обычный собачий корм.

— Список ниже — про угощения, а не про основу рациона. Это то, чем можно иногда побаловать здоровое животное . Если у питомца проблемы с ЖКТ, ему не стоит давать ничего, кроме диеты, назначенной врачом. Даже безопасные продукты могут спровоцировать обострение, — подчеркнула эксперт.

Итак, по словам ветеринара, в список разрешенных для здоровых собак входят:

отварное мясо : курица (без костей и кожи), индейка, говядина, кролик;

отварные субпродукты (понемногу) : сердце, рубец;

куриное яйцо вареное без желтка ;

перепелиное яйцо вареное ;

сырые овощи : морковь, кабачок, огурец (кусочками), сладкий перец (немного, без семян);

вареные овощи : морковь, кабачок, тыква (вареная или запеченная), брокколи, цветная капуста;

фрукты (без семечек) : яблоко (кусочками), груша, спелый банан (несколько кусочков, если нет противопоказаний);

ягоды (без косточек) : арбуз (без корок и косточек), черника или голубика (несколько ягод), клубника (1-2 ягоды), малина (немного), вишня (без косточек);

кисломолочные продукты (нежирные, без сахара и добавок) : кефир, творог, йогурт натуральный, простокваша, ряженка;

сыр — чуть-чуть, но только твердый и нежирный.

— Главное правило: лакомство — это не еда. Это маленький кусочек радости, который не должен превышать 10% от суточного рациона , — отмечает ветеринар.

Что под строгим запретом

Ранее ветеринарные врачи называли продукты, которые ни в коем случае нельзя давать своей собаке. Даже чуть-чуть, даже кусочек или глоточек. Они могут принести большой вред вашему питомцу, а иногда и вовсе убить.

В список запрещенных специалисты включили шоколад, кости (особенно мелкие или полые внутри), изюм, виноград, сырое дрожжевое тесто, авокадо, лук, чеснок, пиво, молоко, колбасы, выпечку, сырые яйца, сырую рыбу, вареный картофель, грибы.