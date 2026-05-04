Чем побаловать собаку. Ветеринар перечислила разрешенные продукты

Если хочется побаловать свою собаку, можно купить специальные собачьи вкусняшки в зоомагазине. Но это дорого и иногда не очень полезно из-за возможных вредных добавок. Допустимо угостить питомца овощем, фруктом или ягодкой, но не любыми, рассказывает «Доктор Питер». Но вот чего делать точно не стоит — кормить собаку со своего стола. Некоторые человеческие продукты могут быть настоящим ядом для четвероногих.
Ветеринарный врач Наталья Федосеева перечислила, какие продукты можно давать собакам без страха и риска для их здоровья. Однако специалист отметила: это не значит, что подкармливать можно всех подряд и в неограниченном количестве, тем более заменять ими обычный собачий корм.
— Список ниже — про угощения, а не про основу рациона. Это то, чем можно иногда побаловать здоровое животное. Если у питомца проблемы с ЖКТ, ему не стоит давать ничего, кроме диеты, назначенной врачом. Даже безопасные продукты могут спровоцировать обострение, — подчеркнула эксперт.
Итак, по словам ветеринара, в список разрешенных для здоровых собак входят:
отварное мясо: курица (без костей и кожи), индейка, говядина, кролик;
отварные субпродукты (понемногу): сердце, рубец;
куриное яйцо вареное без желтка;
перепелиное яйцо вареное;
сырые овощи: морковь, кабачок, огурец (кусочками), сладкий перец (немного, без семян);
вареные овощи: морковь, кабачок, тыква (вареная или запеченная), брокколи, цветная капуста;
фрукты (без семечек): яблоко (кусочками), груша, спелый банан (несколько кусочков, если нет противопоказаний);
ягоды (без косточек): арбуз (без корок и косточек), черника или голубика (несколько ягод), клубника (1-2 ягоды), малина (немного), вишня (без косточек);
кисломолочные продукты (нежирные, без сахара и добавок): кефир, творог, йогурт натуральный, простокваша, ряженка;
сыр — чуть-чуть, но только твердый и нежирный.
— Главное правило: лакомство — это не еда. Это маленький кусочек радости, который не должен превышать 10% от суточного рациона, — отмечает ветеринар.
Что под строгим запретом
Ранее ветеринарные врачи называли продукты, которые ни в коем случае нельзя давать своей собаке. Даже чуть-чуть, даже кусочек или глоточек. Они могут принести большой вред вашему питомцу, а иногда и вовсе убить.
В список запрещенных специалисты включили шоколад, кости (особенно мелкие или полые внутри), изюм, виноград, сырое дрожжевое тесто, авокадо, лук, чеснок, пиво, молоко, колбасы, выпечку, сырые яйца, сырую рыбу, вареный картофель, грибы.
Ранее ветеринар рассказывала, как часто надо мыть домашнего кота и стоит ли беспокоиться, если вы заметили, что шерсть у питомца стала жирной и слипшейся. В этом случае, по словам специалиста, дело может быть не в уходе, а в здоровье животного. Необходимо сдать анализы. Жирная слипшаяся шерсть — это почти всегда проблемы с печенью, поджелудочной железой или сахарный диабет. Еще можно проверить на гипертиреоз и посмотреть работу надпочечников, это уже гормональные нарушения, — отметила эксперт.