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Здоровье Эксклюзив Вакцина от рака — прорыв или плацебо? Что думает онколог

Вакцина от рака — прорыв или плацебо? Что думает онколог

Рассказываем, что известно о новом методе лечения онкологии

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Число осложнений и смертей должно снизиться из-за вакцины | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЧисло осложнений и смертей должно снизиться из-за вакцины | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Число осложнений и смертей должно снизиться из-за вакцины

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Новые мРНК-вакцины, разрабатываемые индивидуально для каждого пациента, способны значительно улучшить прогноз при онкологических заболеваниях, особенно при неоперабельной меланоме. О преимуществах такого лечения и влиянии на смертность Городским медиа рассказал председатель онкологического консилиума АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов. 

Что это за вакцины 

МРНК-вакцины представляют собой персонализированный подход, основанный на молекулярно-генетических характеристиках опухоли каждого пациента. Это позволяет «обучить» иммунную систему распознавать и уничтожать именно те клетки, которые представляют угрозу, включая микроскопические очаги заболевания.

Басанов выделил несколько ключевых преимуществ мРНК-вакцин. Во-первых, персонализация — вакцина создается с учетом уникальных антигенов опухоли пациента, что повышает эффективность лечения. Во-вторых, стимуляция иммунного ответа, благодаря чему организм активнее уничтожает раковые клетки. В-третьих, снижение осложнений по сравнению с традиционной химиотерапией и радиотерапией. МРНК-вакцины могут минимизировать повреждение здоровых тканей.

Потенциальное влияние на смертность

По мнению эксперта, мРНК-вакцины могут значительно уменьшить число летальных исходов и осложнений, особенно у пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой. Они способны стать важным дополнением к существующим методам лечения, таким как ингибиторы контрольных иммунных точек, и улучшить прогноз для больных с высоким риском прогрессирования заболевания.

Как новое направление лечения рака развивается в России 

В России уже стартовали клинические исследования мРНК-вакцин, в том числе «Неоонковак». Это стало возможным благодаря поддержке государства и нормативным решениям, ускоряющим внедрение персонализированных препаратов в клиническую практику, отметил Басанов.

Если бы такие исследования не проводились, это могло бы привести к отставанию в лечении онкологических заболеваний, зависимости от импортных технологий и оттоку научных кадров за рубеж, предупредил кандидат медицинских наук.

В России первый пациент получил отечественную персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» от рака 1 апреля, сообщили в Минздраве. Им оказался 60-летний мужчина с меланомой кожи. Как отмечал глава ведомства Михаил Мурашко, мужчина чувствует себя хорошо.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Вакцина от рака Онколог Лечение Химиотерапия Смертность
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Комментарии
5
Гость
16 апреля, 22:24
Когда пройдет все испытания и будет испытана на добровольцах, тогда и поговорим.
Гость
16 апреля, 18:58
Не верю.
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Гость
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