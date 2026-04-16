Как быстро вы состаритесь, получится узнать уже в 18 лет: что нужно проверить

Каждый пациент получит персональные рекомендации Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Узнать, грозит ли вам раннее старение, теперь можно уже с 18 лет. Об этом заявил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени академика Петровского Алексей Москалев.

«В Центры медицины здорового долголетия могут приходить все желающие, начиная с 18 лет. То есть никогда не рано, но и никогда не поздно. Наша задача — увлечь молодежь, замотивировать их на управление своим биологическим возрастом, чтобы это стало модно и популярно», — сказал Москалев а беседе с РИА Новости.

По его словам, если не заниматься здоровьем, первые хронические заболевания могут появиться уже в 35 лет. Выявление рисков старения проходит в несколько этапов: сначала анкетирование и определение биологического возраста, затем, при необходимости, дополнительные анализы и исследования. Персональные рекомендации получит каждый обратившийся.

В центре также можно проверить показатели кальция, фосфора, щелочной фосфатазы для раннего выявления проблем с опорно-двигательной системой, а также риски нарушения психоэмоционального состояния, обмена веществ, ожирения и снижения когнитивных функций.