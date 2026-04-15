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Здоровье В России появились новые врачи: кого они будут лечить

В России появились новые врачи: кого они будут лечить

Рассказываем, что известно о новой специальности медиков

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Первые специалисты уже обучены | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUПервые специалисты уже обучены | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Первые специалисты уже обучены

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В России появилась новая медицинская специальность — врачи по здоровому долголетию. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, первые 260 человек уже обучены.

«Они (врачи по здоровому долголетию. — Прим. ред.) уже появились, мы их уже обучаем. Уже первые 260 врачей обучены. Понятно, что им еще такой статус не присвоен, но есть мое поручение, и ребята в этом направлении работают», — объяснила Голикова в разговоре с РИА Новости.

Она уточнила, что центры здорового долголетия будут открывать по всей стране. Планируется, что уже к концу 2026 года в каждом регионе появится как минимум одна такая медицинская организация.

Предполагается, что врачи по здоровому долголетию будут заниматься профилактикой заболеваний и составлять план действий для координации других медиков, в помощи которых нуждается пациент. Такое мнение выразил заместитель президента Российской академии образования РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью «Абзацу».

Также мы рассказывали, что продлить жизнь может вакцинация от пяти заболеваний. Какие прививки необходимо поставить — читайте в этом материале.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Врач Пенсионер Долголетие Лечение
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Комментарии
5
Гость
16 апреля, 09:55
Хорошие врачи, болит спина, лечат ноги, столкнулась лично
Гость
16 апреля, 08:29
Давление замеряют, посоветуют больше работать, ходить с палками и платить налоги. А ещё , поменьше есть )
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Гость
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