В России появились новые врачи: кого они будут лечить

Первые специалисты уже обучены Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В России появилась новая медицинская специальность — врачи по здоровому долголетию. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, первые 260 человек уже обучены.

«Они (врачи по здоровому долголетию. — Прим. ред.) уже появились, мы их уже обучаем. Уже первые 260 врачей обучены. Понятно, что им еще такой статус не присвоен, но есть мое поручение, и ребята в этом направлении работают», — объяснила Голикова в разговоре с РИА Новости.

Она уточнила, что центры здорового долголетия будут открывать по всей стране. Планируется, что уже к концу 2026 года в каждом регионе появится как минимум одна такая медицинская организация.

Предполагается, что врачи по здоровому долголетию будут заниматься профилактикой заболеваний и составлять план действий для координации других медиков, в помощи которых нуждается пациент. Такое мнение выразил заместитель президента Российской академии образования РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью «Абзацу».