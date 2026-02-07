Онколог рассказал об опасности популярной бьюти-процедуры, которую делает каждая вторая

Онколог рассказал об опасности популярной бьюти-процедуры, которую делает каждая вторая

Врач объяснил, почему от нее стоит отказаться

3 780
Чем опасен маникюр с использованием лампы? | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Чем опасен маникюр с использованием лампы?

Источник:
Иван Рейзвих / NGS55.RU

В последнее время модницы всё чаще обсуждают вопрос о том, насколько безопасен для здоровья маникюр, сделанный с использованием УФ- и LED-ламп. Девушки, отказавшиеся от такой бьюти-процедуры, называют одной из причин заботу о здоровье. Бытует мнение, что сушка лака с помощью ультрафиолета может спровоцировать развитие меланомы.

Поговорили с заведующим операционного блока Ярославской областной онкологической больницы, членом отделения опухоли молочной железы и кожи Эдуардом Букиным о том, действительно ли опасно для здоровья делать маникюр под лампой и кому он категорически противопоказан.

«Перво-наперво стоит обсудить, что меланома, в данном случае подногтевая меланома, — это злокачественная патология, которая может возникнуть у пациентов любого возраста. Однако если посмотреть на распространенность данного заболевания среди европейского населения, она будет составлять около 3–4%», — рассказал онколог.

По словам онколога, от подобного маникюра по возможности стоит отказаться | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

По словам онколога, от подобного маникюра по возможности стоит отказаться

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

Из этого можно сделать вывод о том, что осведомленность о подногтевой меланоме очень мала.

«Все уже научились тому, что, если мы видим какой-то невус, пигмент, который ведет себя странно, его надо срочно показывать врачу. С ногтями — по-другому. Обычно у нас какие-то дефекты в области ногтей становятся уделом косметологов без консультации с людьми с медицинским образованием. Это может стать проблемой», — рассказал Эдуард Букин.

Когда нужно идти к онкологу

По словам специалиста, причиной для обращения к врачу должно стать изменение цвета ногтя, появление окраски вокруг ногтевого ложа или изменение формы пальца. Чаще всего речь идет о пигментированных полосках, например, коричневого цвета. Особенность подногтевой меланомы, по словам специалиста, в том, что ее самая частая локализация — большие пальцы на руках или ногах. В более редких случаях — другие пальцы.

Онколог рассказал, что использование ультрафиолетовой лампы может быть опасно для тех, у кого уже есть предрасположенность к появлению новообразований.

«Вопрос неоднозначный с точки зрения существующего риска. Если мы говорим о пациентах, которые предрасположены к онкологии по какой-то причине, ультрафиолетовые лампы, как и любое другое ультрафиолетовое излучение, может повышать риск развития меланомы», — рассказал Эдуард Букин.

Лак может скрывать проблему

Опасность также заключается в том, что под гель-лаком может быть скрыта уже видоизмененная ногтевая пластина.

«Пожалуй, это и есть основная проблема. Примерно так же как с солярием. Любое интенсивное воздействие лучевой энергии извне не может считаться полезным. Достаточно ли глубины проникновения ультрафиолетовой лампы для возникновения злокачественной опухоли через ногтевую пластинку, вопрос неоднозначный. Исследования по этому поводу достаточно противоречивы. Однако околоногтевая область, то есть кожа, однозначно подвержена этому воздействию», — рассказал Эдуард Букин.

Эдуард Букин

В любом случае полезным это назвать нельзя. И если есть возможность этого избежать, лучше избегать. Это если смотреть с точки зрения онколога.

Эдуард Букин

онколог

«Понятное дело, что всё хорошо в меру. Если с ногтями всё нормально и эти процедуры происходят не на постоянной основе… Но я не являюсь в принципе сторонником нанесения гель-лака, потому что мне не нравится сам факт наличия на ногте инородного объекта, который изолирует ноготь от воздушной среды. То есть неминуемо увеличивает вероятность развития грибковых заболеваний в области ногтевого ложа», — рассказал онколог.

При этом, по словам Эдуарда Букина, воздействие ультрафиолета в лампе для маникюра гораздо менее существенное, чем, например, в солярии.

«Солярий однозначно нельзя. С гель-лаками вопрос неоднозначный», — подытожил онколог.

Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
5
Гость
7 февраля, 12:30
Сейчас ещё ресницы стали наращивать с применением уф-лампы. Насколько это опасно?
Гость
7 февраля, 11:48
Все мы умрём! Но врач, будет жить, чуть лучше.
