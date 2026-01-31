НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Здоровье Рецепт долголетия: пять прививок, способных продлить жизнь

Рецепт долголетия: пять прививок, способных продлить жизнь

Одна вакцинация делается ежегодно

Продлить жизнь может вакцинация от пяти заболеваний. В основном это касается пожилых россиян, которые в силу возраста подвержены опасности инфекций. Подробнее о важных прививках рассказал заместитель президента РАН, академик РАН, президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, научный руководитель ИМД РНИМУ имени Пирогова Александр Румянцев.

«Есть абсолютно точно заболевания (от которых необходима вакцина. — Прим. ред.): это грипп, вакцинация должна быть ежегодной, потому что старшее поколение от гриппа погибает. Это пневмококк. Это гемофилюс-инфлюэнца, или гемофильная палочка. Это ветрянка, вакцина против ветрянки. А пятая — вакцина против папилломавируса. Это вирус, вызывающий у женщин опухолевые заболевания, а мужчины — носители. Эти четыре прививки делаются на вакцинный период, не ежегодно», — сказал эксперт.

Прививаться стоит начинать в 60–65-летнем возрасте. Как отметил Румянцев, инфекции становятся причиной серьезных заболеваний с осложнениями у пенсионеров, часто приводящие к летальному исходу.

«Применение такой вакцинации может существенно продлить сроки жизни людей пожилого возраста», — подчеркнул академик в разговоре с РИА Новости.

Предложения ученых о вакцинации пожилых людей сейчас находятся в Госдуме, добавил Румянцев.

В 2027 году вакцину от ВПЧ планируют сделать бесплатной — она должна появиться в национальном календаре прививок. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Кроме того, один из важнейших анализов стал бесплатным. Теперь его можно сдать в рамках репродуктивной диспансеризации по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Речь идет об анализе на ДНК ВПЧ.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Вакцина Пенсионер Здоровье Госдума
