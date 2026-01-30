Всю еду заменила на эти 4 продукта и похудела на 54 килограмма. Как 28-летняя пышка боролась с лишним весом

Дейзи Дженсен из Кента почувствовала себя настоящей красавицей Источник: соцсети

Британка Дейзи Дженсон из Кента доказала на собственном примере, что если четко соблюдать правила, можно получить то, что захочешь. О ней рассказал «Доктор Питер».

Многие годы девушка следовала следующему распорядку: работа с 9 до 18 часов, быстрые перекусы в перерывах и еда навынос почти каждый день. К лету 2023 года вес Дейзи, рост которой 177 см, достиг 137 килограммов, одежда — 20-го размера (то есть XXL, наш 54-й), а перелет на самолете на Тенерифе обернулся для нее и вовсе жутким стрессом и унижением: ремень безопасности едва сходился на талии англичанки. В этот самый момент Дейзи и поняла, что так продолжаться не может и ей нужно срочно что-то предпринять.

Тяжелые, но необходимые перемены

После неудачных попыток следования модным диетам Дейзи выбрала индивидуальную программу под названием Cambridge Weight Plan, предусматривающую поддержку консультанта. Девушка полностью заменила привычные приемы пищи на четыре продукта: батончики, каши, смузи и коктейли, в которых содержались все необходимые для поддержания энергии и хорошего самочувствия микроэлементы.

Да, звучит непросто, но на самом деле у такого подхода есть одно большое преимущество — простота. Не нужно ломать голову над тем, что приготовить на завтрак, обед и ужин, тратить на них свое время и высчитывать калории. Всё уже готово и расписано. Зашел в магазин и кафе, взял продукты с полки, заказал необходимые блюда, напитки — и дело сделано.

Первые недели, конечно, выдались для Дейзи непростыми: ежедневный рацион сократился примерно до 800–1000 калорий, что для организма, привыкшего к перееданию, стало серьезным испытанием. Но постепенно и тело, и сознание адаптировались к новому рациону питания.

Приятные результаты и прилив мотивации

Через пять недель Дейзи заметила первые положительные результаты: весы показывали минус 6,3 килограмма. Тогда же рацион питания девушки стал более гибким: три продукта-заменителя и один низкокалорийный ужин на основе белка и овощей. Чаще всего это был салат или готовое диетическое блюдо.

Дополнительно Дейзи ввела в уже привычный распорядок два правила: пить четыре литра воды в день и регулярно ходить на тренировки с персональным тренером. Никаких изнурительных трехчасовых пыток в спортзале, только грамотно подобранные нагрузки, которые укрепляли тело, но давались более или менее легко.

Трансформация тела и психики

В ноябре 2025 года Дейзи получила награду «Преображение года» на церемонии вручения наград The ​​1:1 Diet от Cambridge Weight Plan Источник: соцсети / The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan

В общей сложности за год Дейзи похудела на 54 килограмма: вес девушки снизился до 83 кг, размер одежды уменьшился до 14-го (то есть до 48–50), индекс массы тела — до 26. Но на самом деле эти цифры — лишь очень приятный бонус к главным результатам. У англичанки исчезли боли в спине, которые долгое время ее беспокоили, понизилась тревожность, появилась уверенность в себе. Положительные изменения произошли и в репродуктивной системе.

Сейчас похудевшая Дейзи прекрасно себя чувствует и аналогичным образом выглядит. Девушка путешествует по стране, формирует группы из желающих похудеть и вдохновляет их на новый образ жизни — активный, ответственный и осознанный.

Сейчас девушка мотивирует худеть других людей Источник: соцсети / The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan

Главный секрет

Дейзи подчеркивает: изменения должны стать образом жизни, а не временной мерой, которую надо просто перетерпеть. Она также рекомендует двигаться вперед постепенно, шаг за шагом, не зацикливаясь на сроках и их скорейшем приближении. «Иногда медленный, но устойчивый прогресс ценнее быстрых, но кратковременных результатов, — говорит она. — Лучшее, что я сделала, — не торопилась и наслаждалась каждым достижением, каждым килограммом и новым зарядом энергии».

Что за программа «75 сложных дней»

Существуют сотни разных диет, и интернет регулярно пополняется новыми. Одни из них безобидны и действительно могут помочь привести себя в форму, другие — вредны и даже опасны.

В последнее время пользователи активно обсуждают программу 75 Hard Challenge, или, как ее прозвали русскоязычные блогеры, «75 сложных дней». «Доктор Питер» разбирается, что это за стратегия и что о ней думают врачи.

Суть метода

Программа «75 сложных дней» предлагает радикальный способ наладить свою жизнь и изменить привычки. Она сочетает в себе физические упражнения, диету и прокачку самодисциплины.

Саму идею еще в 2019 году предложил американский предприниматель Энди Фризелл.

Вот главные правила программы:

Соблюдать «чистое» питание и питаться в рамках своей нормы калорийности без читмилов — «дней обмана». Пить не меньше 3,7 литра воды в день. Каждый день выполнять две 45-минутные тренировки, одна из которых должна пройти на свежем воздухе. Каждый день читать по 10 страниц научно-популярной книги. Ежедневно отмечать прогресс.

Каждое правило человек должен выполнять в течение 75 дней. Если нарушил хоть одно, нужно начинать сначала. Пить спиртное нельзя, как и менять условия программы.

Впрочем, некоторые пользователи добавляют к этим правилам дополнительные. Например, встают в 5 часов утра. Другие специально клеят на стену 75 стикеров и срывают по одному за каждый успешный день.

К какому результату должны привести все эти действия? Предполагается, что за 75 дней человек сможет выработать дисциплину, сформировать новые полезные привычки, улучшить физическую форму и похудеть.

Люди, которые попробовали на себе эту программу, признаются: следовать столь строгим правилам очень непросто. Но, по задумке автора, так и должно быть.

«В жизни никогда не бывает идеальных условий. Вам всегда придется делать то, что вы не хотите делать», — говорил Фризелл.

Что думают эксперты

В соцсетях есть люди, которые говорят, как сильно программа перевернула их жизнь. Многие остались довольны результатом. Однако эксперты предупреждают: у нового тренда есть довольно существенные недостатки.

Во-первых, 75 дней — это относительно короткий срок. Большинство людей заметят хоть какие-то результаты за этот период, если действительно будут придерживаться ограничений. Однако для более значительных изменений нужно время: похудение не всегда происходит быстро. Да и серьезно накачать мышцы за этот срок не получится.

Существует также высокий риск того, что после завершения челленджа люди вернутся к старым привычкам, поскольку работа, социальная и семейная жизнь неизбежно возьмут верх. Программа не подразумевает, что у вас будет время мягко адаптироваться к новым правилам, поэтому они не будут гармонично встроены в вашу рутину.

Фитнес-тренер Эмма Маккаффри отмечает: особенно опасно использовать этот метод тем, кто только начал внедрять спорт в свою жизнь, а также женщинам старше 40 лет. Для этих людей программа может стать рецептом выгорания и травм.

«Настоящая, устойчивая трансформация не достигается за 75 дней. Это достигается за счет постепенного увеличения нагрузки на ваших собственных условиях — таким образом, который является полезным и реалистичным для вашей жизни», — поясняет специалист.

Такой режим не предусматривает дней для восстановления, и это увеличивает риск травм и истощения, пишет издание Daily Mail.

«Без дней отдыха организм не может восстановить микроразрывы мышечной ткани, что приводит к хронической усталости, тендиниту или стрессовым переломам, а не к увеличению силы», — поясняет Маккаффри.

Кроме того, специалистов смущает питьевой режим. По словам тренера Рейчел Сасердоти, большинству людей не нужно заставлять себя пить так много воды.