«Стоим как на паперти»: жители Ярославской области бьют тревогу из-за нехватки льготных лекарств

Жители Ярославской области пожаловались на проблему с льготными лекарствами для пациентов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Рыбинска Ярославской области пожаловались, что пациенты с онкологией не могут получить льготные лекарства. По их словам, проблема существует с 12 января 2026 года.

«Онкопациенты не могут получить препарат „Гозерилин“ в Рыбинске. Была отгрузка препарата в количестве девяти штук 23 января 2026-го, кто-то получил, всё же. В нашем случае ситуация такая: сегодня уже 29 января, онкопациент не получил лекарство с 14 января. А там строгий режим дозирования, делается данный препарат раз в 28 дней. То есть, онкопациент уже больше двух недель, без лекарства», — рассказал читатель 76.RU.

Обычно «Гозерилин» используется для лечения рака предстательной железы и молочной железы.

Житель добавил, что уже обращался с жалобой в региональное Министерство здравоохранения.

«Обещали, что препарат будет 28 января в аптеке Рыбинска. Сегодня при звонке в аптеку было сказано, что препарат не поступал и не ожидается. Чья это халатность или повод для проверки прокуратуры? Стоим как на паперти, постоянно звоня в аптеку, приходя к врачу и получая разворот. Таких не получивших, как мы, приличное количество», — рассказал рыбинец.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области в ответ на запрос 76.RU рассказали, что препарат поступит в аптеку 30 января.

«Пациенты смогут обратиться за выпиской рецепта к своему лечащему доктору», — уточнили в Минздраве.