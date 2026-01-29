НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
«Стоим как на паперти»: жители Ярославской области бьют тревогу из-за нехватки льготных лекарств

«Стоим как на паперти»: жители Ярославской области бьют тревогу из-за нехватки льготных лекарств

Они рассказали, что в затруднительном положении оказались пациенты с онкологией

Жители Ярославской области пожаловались на проблему с льготными лекарствами для пациентов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители Ярославской области пожаловались на проблему с льготными лекарствами для пациентов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославской области пожаловались на проблему с льготными лекарствами для пациентов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Рыбинска Ярославской области пожаловались, что пациенты с онкологией не могут получить льготные лекарства. По их словам, проблема существует с 12 января 2026 года.

«Онкопациенты не могут получить препарат „Гозерилин“ в Рыбинске. Была отгрузка препарата в количестве девяти штук 23 января 2026-го, кто-то получил, всё же. В нашем случае ситуация такая: сегодня уже 29 января, онкопациент не получил лекарство с 14 января. А там строгий режим дозирования, делается данный препарат раз в 28 дней. То есть, онкопациент уже больше двух недель, без лекарства», — рассказал читатель 76.RU.

Обычно «Гозерилин» используется для лечения рака предстательной железы и молочной железы.

Житель добавил, что уже обращался с жалобой в региональное Министерство здравоохранения.

«Обещали, что препарат будет 28 января в аптеке Рыбинска. Сегодня при звонке в аптеку было сказано, что препарат не поступал и не ожидается. Чья это халатность или повод для проверки прокуратуры? Стоим как на паперти, постоянно звоня в аптеку, приходя к врачу и получая разворот. Таких не получивших, как мы, приличное количество», — рассказал рыбинец.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области в ответ на запрос 76.RU рассказали, что препарат поступит в аптеку 30 января.

«Пациенты смогут обратиться за выпиской рецепта к своему лечащему доктору», — уточнили в Минздраве.

В начале декабря 2025 года в Гаврилов-Ямской ЦРБ Ярославской области выстроилась гигантская очередь в аптеку за льготными лекарствами. Дело дошло до того, что прокуратура начала проверку, а заместитель директора государственного учреждения «Областная фармация» лишился своей должности из-за инцидента. Губернатор Михаил Евраев объяснял, почему принял решение об увольнении сотрудника.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Рекомендуем