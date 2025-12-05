НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стало известно об увольнении после скандала в больнице Ярославской области — кого сняли с должности

Стало известно об увольнении после скандала в больнице Ярославской области — кого сняли с должности

Пенсионеры несколько часов не могли получить льготные лекарства в Гаврилов-Ямском ЦРБ

Проблема с получением льготных лекарств возникла в Гаврилов-Ямской центральной районной больнице | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Проблема с получением льготных лекарств возникла в Гаврилов-Ямской центральной районной больнице

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославской области уволили заместителя директора государственного учреждения «Областная фармация». Такое решение было принято после инцидента в Гаврилов-Ямской ЦРБ, когда 2 декабря десятки пенсионеров несколько часов просидели в коридоре медучреждения в ожидании получения льготных лекарств.

«Специалист отвечал за организацию работы аптечных пунктов. Причиной стала ситуация в Гаврилов-Ямской ЦРБ. Там люди были вынуждены стоять в огромной очереди, чтобы получить в аптеке льготные лекарства. Руководителю поручено организовать работу должным образом и не допускать повторения подобного», — сообщил глава региона Михаил Евраев у себя в соцсетях 5 декабря.

Прокуратура сообщила, что проверит выдачу льготных лекарств в Гаврилов-Ямском ЦРБ.

Очередь из десятков людей выстроилась за лекарствами в Гаврилов-Ямской больнице

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Ранее в региональном Министерстве здравоохранения пояснили, что при проверке ситуации были выявлены нарушения в организации работы аптечного пункта. В связи с этим руководителю Областной фармации, в ведении которого находятся такие аптечные пункты, вынесено замечание.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
43 минуты
Чтоб что-то изменилось нужно голову снимать а не конечности.
Гость
38 минут
Ясно-понятно. Нашли стрелочника.
