Стало известно об увольнении после скандала в больнице Ярославской области — кого сняли с должности

Проблема с получением льготных лекарств возникла в Гаврилов-Ямской центральной районной больнице Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославской области уволили заместителя директора государственного учреждения «Областная фармация». Такое решение было принято после инцидента в Гаврилов-Ямской ЦРБ, когда 2 декабря десятки пенсионеров несколько часов просидели в коридоре медучреждения в ожидании получения льготных лекарств.

«Специалист отвечал за организацию работы аптечных пунктов. Причиной стала ситуация в Гаврилов-Ямской ЦРБ. Там люди были вынуждены стоять в огромной очереди, чтобы получить в аптеке льготные лекарства. Руководителю поручено организовать работу должным образом и не допускать повторения подобного», — сообщил глава региона Михаил Евраев у себя в соцсетях 5 декабря.

Прокуратура сообщила, что проверит выдачу льготных лекарств в Гаврилов-Ямском ЦРБ.

Очередь из десятков людей выстроилась за лекарствами в Гаврилов-Ямской больнице Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram