Стало известно об увольнении после скандала в больнице Ярославской области — кого сняли с должности

В Ярославской области уволили заместителя директора государственного учреждения «Областная фармация». Такое решение было принято после инцидента в Гаврилов-Ямской ЦРБ, когда 2 декабря десятки пенсионеров несколько часов просидели в коридоре медучреждения в ожидании получения льготных лекарств.
«Специалист отвечал за организацию работы аптечных пунктов. Причиной стала ситуация в Гаврилов-Ямской ЦРБ. Там люди были вынуждены стоять в огромной очереди, чтобы получить в аптеке льготные лекарства. Руководителю поручено организовать работу должным образом и не допускать повторения подобного», — сообщил глава региона Михаил Евраев у себя в соцсетях 5 декабря.
Прокуратура сообщила, что проверит выдачу льготных лекарств в Гаврилов-Ямском ЦРБ.
Ранее в региональном Министерстве здравоохранения пояснили, что при проверке ситуации были выявлены нарушения в организации работы аптечного пункта. В связи с этим руководителю Областной фармации, в ведении которого находятся такие аптечные пункты, вынесено замечание.