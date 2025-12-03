«Сидела 3,5 часа»: в ярославской больнице выстроилась гигантская очередь за льготными лекарствами. Видео

В Гаврилов-Ямской ЦРБ Ярославской области 2 декабря выстроилась гигантская очередь в аптеку за льготными лекарствами. Десятки человек (а это в основном пожилые люди) толпились в коридоре и вестибюле медицинского учреждения. Людям пришлось стоять несколько часов.

«Сидела 3,5 часа в этой суматохе. Вопрос к и. о. главврача: вы что делаете с пожилыми, больными людьми, вы знаете, что у вас творится в больнице? Примите меры в наведении порядка», — возмутилась одна из посетительниц медучреждения в соцсетях.