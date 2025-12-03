НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 77,46
EUR 89,85
Экопроекты российских компаний
Новое кладбище
«Умные решения»
Десятки домов — без отопления
Что подарить и как отметить Новый год
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Здоровье «Сидела 3,5 часа»: в ярославской больнице выстроилась гигантская очередь за льготными лекарствами. Видео

«Сидела 3,5 часа»: в ярославской больнице выстроилась гигантская очередь за льготными лекарствами. Видео

В Минздраве прокомментировали ситуацию

651
Пациенты в Ярославской области несколько часов ждали получения льготных лекарств | Источник: Жесть Ярославль / TelegramПациенты в Ярославской области несколько часов ждали получения льготных лекарств | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Пациенты в Ярославской области несколько часов ждали получения льготных лекарств

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В Гаврилов-Ямской ЦРБ Ярославской области 2 декабря выстроилась гигантская очередь в аптеку за льготными лекарствами. Десятки человек (а это в основном пожилые люди) толпились в коридоре и вестибюле медицинского учреждения. Людям пришлось стоять несколько часов.

«Сидела 3,5 часа в этой суматохе. Вопрос к и. о. главврача: вы что делаете с пожилыми, больными людьми, вы знаете, что у вас творится в больнице? Примите меры в наведении порядка», — возмутилась одна из посетительниц медучреждения в соцсетях.

Видео из больницы

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Комментарий по поводу случившегося дали в ярославском Министерстве здравоохранения.

«Министерство здравоохранения Ярославской области изучило ситуацию с очередью за льготными препаратами в аптеку Гаврилов-Ямского подразделения Ростовской ЦРБ. В ходе проведения контрольных внеплановых проверочных мероприятий выявлены нарушения в организации работы аптечного пункта. В связи с этим руководителю Областной фармации вынесено замечание», — пояснили власти.

Чтобы ситуация не повторилась, решено увеличить время работы аптеки. 4 декабря она будет обслуживать посетителей с 8:00 до 17:00 (или до последнего пациента).

Минздрав потребовал, чтобы руководители Ростовской ЦРБ и Областной фармации взяли на личный контроль вопрос обеспечения льготными лекарствами жителей округа и не допускали перебоев в выписке и получении лекарств пациентами.

А с какими проблемами сталкиваетесь вы при посещении поликлиник в Ярославской области? Расскажите в комментариях под материалом.

Звоните8-905-645-9232
Мы в соцсетях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Гость
1 час
Мне вот интересно: они так и будут только комментировать свои косяки? А выполнять свою работу и не допускать подобных явлений религия не позволяет или партия не дает?
Гость
1 час
Партия Едросов, вот это показатель того насколько сильно любит власть людей и заботы гражданах России 🇷🇺
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление