«Сидела 3,5 часа»: в ярославской больнице выстроилась гигантская очередь за льготными лекарствами. Видео

В Гаврилов-Ямской ЦРБ Ярославской области 2 декабря выстроилась гигантская очередь в аптеку за льготными лекарствами. Десятки человек (а это в основном пожилые люди) толпились в коридоре и вестибюле медицинского учреждения. Людям пришлось стоять несколько часов.
«Сидела 3,5 часа в этой суматохе. Вопрос к и. о. главврача: вы что делаете с пожилыми, больными людьми, вы знаете, что у вас творится в больнице? Примите меры в наведении порядка», — возмутилась одна из посетительниц медучреждения в соцсетях.
Комментарий по поводу случившегося дали в ярославском Министерстве здравоохранения.
«Министерство здравоохранения Ярославской области изучило ситуацию с очередью за льготными препаратами в аптеку Гаврилов-Ямского подразделения Ростовской ЦРБ. В ходе проведения контрольных внеплановых проверочных мероприятий выявлены нарушения в организации работы аптечного пункта. В связи с этим руководителю Областной фармации вынесено замечание», — пояснили власти.
Чтобы ситуация не повторилась, решено увеличить время работы аптеки. 4 декабря она будет обслуживать посетителей с 8:00 до 17:00 (или до последнего пациента).
Минздрав потребовал, чтобы руководители Ростовской ЦРБ и Областной фармации взяли на личный контроль вопрос обеспечения льготными лекарствами жителей округа и не допускали перебоев в выписке и получении лекарств пациентами.