«Вопрос человеческого отношения»: губернатор объяснил увольнение замдиректора ярославской «ОблФарм»

Губернатор высказался об увольнении замдиректора «Областной фармации» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, «Жесть Ярославль» / Telegram

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объяснил увольнение заместителя директора государственного учреждения «Областная фармация». Кадровое решение приняли из-за инцидента в Гаврилов-Ямской ЦРБ, когда 2 декабря пенсионеры несколько часов просидели в очереди в ожидании льготных лекарств.

Михаил Евраев осветил эту тему во время интервью в программе «Вести. Ярославль».

«Договорились о том, что мы ставим перед собой такую ключевую задачу — бороться с очередями. Причем очереди у нас бывают двух видов. Те, которые мы с вами можем видеть в больницах, поликлиниках. И вы знаете, произошел один из таких серьезных случаев на этой неделе в Гаврилов-Яме, после которого мы приняли кадровое решение, соответственно, и простились с теми, кто в этом виноват», — рассказал губернатор.

По словам Михаила Евраева, проблем с льготными лекарствами не было, но есть «проблема именно с тем, как была организована работа».

«И люди, которые организуют работу, должны понимать, что недопустимо создавать никакие очереди. Просто недопустимо. Это вопрос просто человеческого отношения и профессионализма тех, кто является организаторами в системе здравоохранения. Вы знаете, что мы к этому относимся очень серьезно, и если мы видим, что именно организация процесса где-то хромает, мы сразу вмешиваемся», — рассказал глава региона.

Губернатор рассказал, что необходимо, чтобы поликлиники и больницы находились на высоком уровне. Стоит вопрос и о ремонте медучреждений.

«Понятно, что есть проблемы со стационарами, что их надо ремонтировать. Тоже в этом направлении движемся, тоже сейчас выделим определенную сумму денег на ремонт стационаров. Но, я вам скажу так: большинство проблем, которые есть, это именно человеческий фактор. Это в ряде случаев неумение грамотно организовать работу. И мы про это, соответственно, какие шаги нужно сделать по очередям, обсуждаем как раз с главными врачами», — уточнил Михаил Евраев.

Также губернатор рассказал о проблемах, с которыми люди сталкиваются во время попыток записаться на прием к врачам.

«Так вот, вторая очередь, которую мы не видим с вами, это очереди, когда человек звонит, например, или пытается записаться через электронную систему, а ему говорят, что в ближайшие две недели возможности нет. И мы сейчас договорились о том, что и первой и второй очередью серьезно займемся и подумаем, какие шаги еще предпринять», — рассказал Михаил Евраев.