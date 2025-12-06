НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Пожар в супермаркете
«Умные решения»
Закрывали аэропорт
Что подарить и как отметить Новый год
Украшаем дом к Новому году
Что будет с творческими коллективами
Ярославец — на «Битве шефов»
Очереди за лекарствами
Город Подробности «Вопрос человеческого отношения»: губернатор объяснил увольнение замдиректора ярославской «ОблФарм»

«Вопрос человеческого отношения»: губернатор объяснил увольнение замдиректора ярославской «ОблФарм»

Он лишился должности после скандала с очередями за льготными лекарствами

294
Губернатор высказался об увольнении замдиректора «Областной фармации» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, «Жесть Ярославль» / TelegramГубернатор высказался об увольнении замдиректора «Областной фармации» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, «Жесть Ярославль» / Telegram

Губернатор высказался об увольнении замдиректора «Областной фармации»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, «Жесть Ярославль» / Telegram

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объяснил увольнение заместителя директора государственного учреждения «Областная фармация». Кадровое решение приняли из-за инцидента в Гаврилов-Ямской ЦРБ, когда 2 декабря пенсионеры несколько часов просидели в очереди в ожидании льготных лекарств.

Михаил Евраев осветил эту тему во время интервью в программе «Вести. Ярославль».

«Договорились о том, что мы ставим перед собой такую ключевую задачу — бороться с очередями. Причем очереди у нас бывают двух видов. Те, которые мы с вами можем видеть в больницах, поликлиниках. И вы знаете, произошел один из таких серьезных случаев на этой неделе в Гаврилов-Яме, после которого мы приняли кадровое решение, соответственно, и простились с теми, кто в этом виноват», — рассказал губернатор.

По словам Михаила Евраева, проблем с льготными лекарствами не было, но есть «проблема именно с тем, как была организована работа».

«И люди, которые организуют работу, должны понимать, что недопустимо создавать никакие очереди. Просто недопустимо. Это вопрос просто человеческого отношения и профессионализма тех, кто является организаторами в системе здравоохранения. Вы знаете, что мы к этому относимся очень серьезно, и если мы видим, что именно организация процесса где-то хромает, мы сразу вмешиваемся», — рассказал глава региона.

Губернатор рассказал, что необходимо, чтобы поликлиники и больницы находились на высоком уровне. Стоит вопрос и о ремонте медучреждений.

«Понятно, что есть проблемы со стационарами, что их надо ремонтировать. Тоже в этом направлении движемся, тоже сейчас выделим определенную сумму денег на ремонт стационаров. Но, я вам скажу так: большинство проблем, которые есть, это именно человеческий фактор. Это в ряде случаев неумение грамотно организовать работу. И мы про это, соответственно, какие шаги нужно сделать по очередям, обсуждаем как раз с главными врачами», — уточнил Михаил Евраев.

Также губернатор рассказал о проблемах, с которыми люди сталкиваются во время попыток записаться на прием к врачам.

«Так вот, вторая очередь, которую мы не видим с вами, это очереди, когда человек звонит, например, или пытается записаться через электронную систему, а ему говорят, что в ближайшие две недели возможности нет. И мы сейчас договорились о том, что и первой и второй очередью серьезно займемся и подумаем, какие шаги еще предпринять», — рассказал Михаил Евраев.

Об увольнении замдиректора «Областной фармации» стало известно 5 декабря. Власти рассказали, что он отвечал за организацию работы аптечных пунктов. Ранее в региональном Минздраве пояснили, что при проверке ситуации были выявлены нарушения в организации работы аптечного пункта. В связи с этим руководителю «Областной фармации» вынесено замечание. Одновременно с этим прокуратура сообщила, что проверит выдачу льготных лекарств в Гаврилов-Ямской ЦРБ.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Увольнение Льготные лекарства Очередь Михаил Евраев
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
7 минут
Ну, пожалуй, это первое положительное решение губернатора Евраева ,когда за расхлябанностью и саботажем в работе областных чиновников, последовало увольнение ответственного. Осталось ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ остальных чинуш.
Гость
6 минут
Вот интересно - прокуратура ещё не проверила, а человека уже уволили - барина подставил
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление