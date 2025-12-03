НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,96
EUR 90,59
Экопроекты российских компаний
Очередь за лекарствами
«Умные решения»
Новое кладбище
Что подарить и как отметить Новый год
Десятки домов — без отопления
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Здоровье Выстроилась очередь: ярославская прокуратура начала проверку из-за проблем с выдачей льготных лекарств

Выстроилась очередь: ярославская прокуратура начала проверку из-за проблем с выдачей льготных лекарств

Поводом стали жалобы пациентов Гаврилов-Ямской ЦРБ

217
Люди пожаловались на очереди за льготными лекарствами | Источник: Жесть Ярославль / TelegramЛюди пожаловались на очереди за льготными лекарствами | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Люди пожаловались на очереди за льготными лекарствами

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Прокуратура проверит организацию выдачи льготных лекарств в Гаврилов-Ямской ЦРБ. Соответствующее поручение дал прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий.

Поводом стали сообщения в соцсетях о том, что 2 декабря к киоску в Гаврилов-Ямском медучреждении выстроилась очередь из десятков пенсионеров и больных людей. Пациенты провели в коридорах медучреждения несколько часов.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении, включая вопросы своевременности проведения закупочных процедур для лекарственного обеспечения льготных категорий граждан,  достаточности лекарственных препаратов, кадрового обеспечения учреждений здравоохранения, в том числе аптечных пунктов», — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Более того, прокурор области поручил проверить соблюдение прав граждан в сфере льготного лекарственного обеспечения во всех районах области.

Напомним, в Минздраве уже отреагировали на жалобы жителей. Власти отметили, что при проверки ситуации были выявлены нарушения в организации работы аптечного пункта. В связи с этим руководителю Областной фармации, в ведении которого находятся такие аптечные пункты, вынесено замечание.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Очередь Льготные лекарства Больница Аптека
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
5 минут
Одним замечанием ситуацию не изменишь, и это не только творится в Гаврилов ямском районе, это бардак и в Ярославле происходит, ответственных лиц судить надо за не исполнение своих обязанностей.
Гость
1 минута
Ура проснулась власть ,когда была ситуация они смогли выехать ведь дороги до Гаврилов яма нет, там только на лошадях 🏇 можно доехать, вот и прокуратура возбудилась!!! Ура товарищи ура
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление