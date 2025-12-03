Выстроилась очередь: ярославская прокуратура начала проверку из-за проблем с выдачей льготных лекарств

Люди пожаловались на очереди за льготными лекарствами

Прокуратура проверит организацию выдачи льготных лекарств в Гаврилов-Ямской ЦРБ. Соответствующее поручение дал прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий.

Поводом стали сообщения в соцсетях о том, что 2 декабря к киоску в Гаврилов-Ямском медучреждении выстроилась очередь из десятков пенсионеров и больных людей. Пациенты провели в коридорах медучреждения несколько часов.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении, включая вопросы своевременности проведения закупочных процедур для лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, достаточности лекарственных препаратов, кадрового обеспечения учреждений здравоохранения, в том числе аптечных пунктов», — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Более того, прокурор области поручил проверить соблюдение прав граждан в сфере льготного лекарственного обеспечения во всех районах области.

Напомним, в Минздраве уже отреагировали на жалобы жителей. Власти отметили, что при проверки ситуации были выявлены нарушения в организации работы аптечного пункта. В связи с этим руководителю Областной фармации, в ведении которого находятся такие аптечные пункты, вынесено замечание.