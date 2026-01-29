Ежедневно сумма увеличивается на 7 тысяч: россиянка впала в кому в Южной Корее — теперь с семьи требуют 55 тысяч долларов

Из-за долга женщина не может вернуться в Россию Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Москвичка Татьяна Коновалова не может вернуться в Россию из Южной Кореи из-за долга за лечение в местной больнице. У женщины во время путешествия произошел инсульт. В итоге за оказание медицинских услуг ей выставили счет в более чем 55 тысяч долларов. Об этом рассказала ее дочь Евгения.

По словам девушки, в декабре 2025 года она вместе со своим сыном, 77-летней матерью Татьяной и собакой отправились в путешествие в Южную Корею.

«Во время поездки по Южной Корее у моей мамы внезапно произошел геморрагический инсульт. 21 января она была экстренно доставлена в Национальный университетский госпиталь Пусана. После госпитализации кровоизлияние продолжалось, состояние быстро ухудшалось, и врачи приняли решение о срочной операции для спасения жизни», — рассказала Евгения РИА Новости.

Как пояснила девушка, у Татьяны не было туристической страховки. В одной страховой компании пенсионерке отказали из-за возраста, а в другую ее дочь Евгения не успела обратиться из-за большой занятости.

Евгения отметила, что после операции Татьяна находилась в искусственной коме, из которой врачи ее постепенно выводят. Татьяна уже начала самостоятельно дышать, однако ее состояние остается стабильно тяжелым. Лечащие врачи считают, что пациентку необходимо перевезти в Россию, и дали медицинское заключение о том, что она транспортабельна.