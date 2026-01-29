НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ежедневно сумма увеличивается на 7 тысяч: россиянка впала в кому в Южной Корее — теперь с семьи требуют 55 тысяч долларов

Женщина попала в больницу из-за перенесенного инсульта

35
Из-за долга женщина не может вернуться в Россию | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Москвичка Татьяна Коновалова не может вернуться в Россию из Южной Кореи из-за долга за лечение в местной больнице. У женщины во время путешествия произошел инсульт. В итоге за оказание медицинских услуг ей выставили счет в более чем 55 тысяч долларов. Об этом рассказала ее дочь Евгения.

По словам девушки, в декабре 2025 года она вместе со своим сыном, 77-летней матерью Татьяной и собакой отправились в путешествие в Южную Корею.

«Во время поездки по Южной Корее у моей мамы внезапно произошел геморрагический инсульт. 21 января она была экстренно доставлена в Национальный университетский госпиталь Пусана. После госпитализации кровоизлияние продолжалось, состояние быстро ухудшалось, и врачи приняли решение о срочной операции для спасения жизни», — рассказала Евгения РИА Новости.

Как пояснила девушка, у Татьяны не было туристической страховки. В одной страховой компании пенсионерке отказали из-за возраста, а в другую ее дочь Евгения не успела обратиться из-за большой занятости.

Евгения отметила, что после операции Татьяна находилась в искусственной коме, из которой врачи ее постепенно выводят. Татьяна уже начала самостоятельно дышать, однако ее состояние остается стабильно тяжелым. Лечащие врачи считают, что пациентку необходимо перевезти в Россию, и дали медицинское заключение о том, что она транспортабельна.

Однако препятствием для перевозки Татьяны в Россию стал крупный долг перед корейской клиникой в более чем 55 тысяч долларов. К тому же эта сумма продолжает увеличиваться, так как каждый новый день пребывания в реанимации без страховки стоит около 7 тысяч долларов. По словам Евгении, из-за того, что вопрос с оплатой медицинских услуг всё еще не решен, Министерство здравоохранения РФ не может создать заявку на эвакуацию Татьяны.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Южная Корея Больница Лечение Россиянка Долг
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
