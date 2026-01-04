В больницах появится новый врач: зачем он нужен и кого будет лечить

Доктор будет заниматься вопросами долголетия Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Весной этого года в России появится новая должность врача. Подробности об этом опубликованы в документе правительства РФ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

«Минздрав России до 1 апреля должен добавить в номенклатуру должностей медработников должность „врач по медицине здорового долголетия“», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что правительство разработало план действий для улучшения жизни пожилых людей до 2030 года. Он отметил, что приоритетными задачами являются повышение продолжительности жизни населения и улучшение здоровья пожилых людей.

Что еще входит в план:

укрепление ценности многопоколенной семьи и уважительного отношения к старшему поколению;

охрана здоровья пожилых: профилактика заболеваний, повышение доступности медпомощи, внедрение новых методов диагностики и лечения, улучшение лекарственного обеспечения;

создание условий для реализации личностного потенциала и участия пожилых в жизни общества;

развитие социальных услуг для пожилых;

повышение качества жизни и финансовой обеспеченности пожилых;

развитие инфраструктуры для комфортной и безопасной жизни пожилых.