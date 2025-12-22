«Мы ищем секреты долголетия совсем не там». Эксперт изучал привычки людей старше 100 лет — к каким выводам он пришел

Социальные связи и маленькие радости — «секреты», о которых говорит в своем исследовании психолог Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пять лет назад психолог Лаклан Браун начал масштабный проект, который, по его словам, перевернул все его представления о здоровом старении. Он путешествовал по «голубым зонам» планеты, общался с людьми, отметившими 100-летний юбилей, рассказывает «Доктор Питер». Их «секреты» оказались проще и мудрее. Браун сформулировал 10 принципов, которые объединяют долгожителей.

1. Постоянное движение вместо спортзала

— Я вообще не занимаюсь спортом. Просто никогда не сижу долго, — сказал Брауну 101-летний житель Окинавы. Как выяснилось, долгожители не изнуряют себя тренировками и часто не посещают спортзал, но их жизнь устроена так, что они постоянно находятся в движении: ходят пешком, работают в саду, поднимаются по лестнице. Легкая, но регулярная активность оказалась эффективнее редких интенсивных нагрузок.

2. Умеренность в еде

Никакими подсчетами калорий или следованием модным диетам люди, живущие долго, не увлекаются. Их рацион состоит из простых цельных продуктов. А главное, они не переедают. На Окинаве практикуют принцип «хара хати бу» (есть до насыщения на 80%), а на Сардинии и Икарии трапезы — это долгий, неторопливый ритуал в кругу близких.

3. Глубокие социальные связи

— Как я могу чувствовать себя одинокой, если кто-то всегда заходит в мою дверь, — говорит 98-летняя женщина с Икарии. Да, долгожители почти никогда не остаются одни. Они погружены в жизнь своих семей, соседей или религиозных общин. Глубокие многолетние отношения — лучшее лекарство от одиночества, которое разрушает даже идеальное здоровье.

4. Четкое чувство цели

— Я просыпаюсь, потому что мне еще есть чем заняться. Вот когда нечего будет делать, тогда я и уйду, — заявил Брауну 104-летний рыбак. Целью может быть что угодно: сад, огород, домашние заботы, помощь с внуками или просто обязанность приготовить завтрак супругу. Это дает силы жить дальше.

5. Принятие старости, а не борьба с ней

Долгожители не тратят силы на попытки остаться молодыми. Они спокойно принимают старение как естественную часть жизни.

— Люди тратят годы, пытаясь не стареть. Из-за всего этого страха они стареют быстрее, — поделилась одна из собеседниц Брауна. Принятие своего возраста экономит энергию и избавляет от стресса.

6. Сон как священный ритуал

Большинство из этих пожилых людей рано встают, много двигаются днем, ужинают легкими продуктами и не злоупотребляют различными стимуляторами вроде кофеина, алкоголя и таблеток. Им это и на надо. Они считают сон неотъемлемой частью жизни, а не признаком лени.

7. Естественное управление стрессом

Долгожители не зацикливаются на проблемах.

— Когда я расстроена, я просто разговариваю с кем-нибудь. Тревога покидает меня. Друзья — моя психотерапия, — рассказала столетняя женщина. Привычка выплескивать эмоции в общении, а не копить их в себе защищает сердце и нервную систему.

8. Культивация маленьких радостей

Они не гонятся за грандиозным счастьем, а находят удовольствие в мелочах: в уходе за растениями, вкусе фруктов, красочном закате, встречах с близкими людьми. Эти ежедневные моменты наполняют жизнь смыслом и формируют эмоциональную устойчивость.

9. Благодарность и эмоциональный оптимизм

Их позитив — не наигранный, а приземленный и практичный. Они быстро прощают, не держат обид и доверяют жизни. Эта эмоциональная гибкость напрямую влияет на физическое здоровье: снижает воспаление и укрепляет иммунитет.

10. Не выдающаяся, а последовательная жизнь

Долголетие — это не следствие выдающихся привычек, а результат десятилетий последовательного выполнения простых правил: жить, не истощая свое тело стрессом и выгоранием, двигаться, общаться, есть настоящую еду, приносить пользу людям и качественно отдыхать.

— Долгожитель — это не супергерой с особым набором генов, — делает выводы психолог Лаклан Браун. — Нужно просто перестать жить так, чтобы тело преждевременно сгорало. Теперь я и сам изменился: занимаюсь спортом, но не зацикливаюсь на нем, больше ценю отношения, слежу за своим сном. И каждый день напоминаю себе, что радость не нужно заслуживать — ее нужно замечать.