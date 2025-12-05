«Вокруг болели все, а они — ни разу». Какими чудо-средствами защиты от ОРВИ, гриппа и ковида делятся сейчас в соцсетях

Народные средства знать неплохо, но лучше обратиться к врачу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сезон ОРВИ набирает обороты, и в мессенджерах активизировались рассылки советов по лечению начинающейся инфекции — быстро, без таблеток и обязательно от имени профессора. Один из часто пересылаемых — про содовый раствор. Наверное, вы тоже такое видели или получали от знакомых сообщение про личный опыт некоего профессора, который знает, как можно просто и быстро справиться с любым простудным вирусом, особенно в самом начале болезни. Подробности — в материале «Доктора Питера». «У меня двое родственников-пенсионеров весь год работали в эпицентрах, вокруг них болели все: и молодые, и пожилые, а они — ни разу. Рассказываю, как такое возможно», — примерно так начинается это сообщение. Далее идет рецепт раствора воды с содой. Раствор надо обязательно держать во рту в течение 5 минут — это строго, не больше и не меньше. Объясняется такая жесткая норма «временем обновления популяции вирусов», которое якобы составляет как раз 5 минут. Гарантируется: исцеление не заставит себя долго ждать. «Содовый раствор повреждает оболочку вирусов в тот момент, когда они (вирионы) появляются из больной клетки, оказываются в слизистой оболочке носоглотки и ищут здоровую клетку, чтобы к ней приклеиться. А раз повреждена оболочка вируса, он к здоровой клетке приклеиться не может», — поясняется в сообщении. Автор предлагает лечиться таким способом несколько раз в день, а еще гулять и дышать свежим воздухом. Не можете гулять, есть другой совет — дышать перед открытым окном и обязательно махать при этом руками, чтобы кровь лучше циркулировала. Конечно, приводится пример одного знакомого из «эпицентра», которого раствор и «антивирусное дыхание» моментально поставили на ноги. А если не верите, предлагается самим убедиться, что способ действительно рабочий.

Роспотребнадзор сообщает Заболеваемость респираторными инфекциями в России продолжает расти. Выросло и количество случаев гриппа, которые выявляют каждую неделю, по сравнению с началом октября — в 6 раз. «Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2). Выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона», — сообщили в ведомстве.

Мнение врача «Доктор Питер» решил пока не проверять совет на себе, а спросить у врача, может ли быть полезен содовый раствор при заражении ОРВИ и чем. Справедливости ради скажем: несложный поиск показал, что этот совет профессора гулял по соцсетям еще во времена пандемии. Как рассказала «Доктору Питеру» врач Алина Зябченко, использование содового раствора для полоскания горла — распространенная практика самолечения в домашних условиях.

Алина Зябченко — терапевт, гастроэнтеролог, заведующая терапевтическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы.

«Чаще всего это делается для снятия чувства дискомфорта в горле: боли, першения. В случае легкого ослабления иммунитета или отсутствия факторов, вызвавших дискомфорт, полоскание действительно может оказаться эффективным методом лечения. С помощью этой процедуры происходит промывание глотки, что способствует очищению зева и миндалин от накопившейся слизи и налета», — говорит Алина Зябченко. Однако, по словам специалиста, важно учитывать, что способность гидрокарбоната натрия (соды) к щелочности может приводить и к неблагоприятным последствиям, а именно к раздражению слизистой оболочки глотки, что увеличивает ее уязвимость перед бактериальной инфекцией. Терапевт объяснила, что не так в совете с содовым раствором против ОРВИ. Нет научных данных, подтверждающих, что полоскание или удержание содового раствора во рту эффективно уничтожает вирусы в организме. Вирусы находятся не только на поверхности слизистой, но и поражают клетки глубже — сода туда не проникает. Вирусы размножаются внутри клеток, и простое местное воздействие на слизистую не остановит этот процесс. Содовый раствор в концентрации, безопасной для слизистой, — щелочная среда. Но она не разрушает мгновенно вирусные оболочки и на практике не предотвращает заражение новых клеток. «В списке основных средств защиты и лечения многих вирусных инфекций, включая грипп или ковид, — прививки, противовирусные препараты, адекватный отдых и поддержка иммунитета. А истории отдельных случаев выздоровления от содового раствора не доказательство его эффективности. Скорее всего, эти люди обладали крепким иммунитетом или просто не заражались», — добавила врач. В то же время совсем сбрасывать со счетов содовый раствор тоже не стоит. По словам Алины Зябченко, использовать его можно, но как вспомогательное средство для полоскания горла. Вот в чем могут быть плюсы таких полосканий, по мнению врача: содовый раствор может временно освежить рот, снизить кислотность и уменьшить дискомфорт, связанный с воспалением слизистой;

полоскание горла содой иногда используется для облегчения симптомов бактериального фарингита, но при этом нет доказанного влияния на вирусные инфекции;

регулярное полоскание горла и гигиена рта ощутимо помогают снизить нагрузку на слизистую, но это не синоним лечения вирусов. И, конечно, не забывайте про не раз доказанные учеными способы профилактики многих болезней, включая ОРВИ: хороший сон, правильное и сбалансированное питание, регулярные физнагрузки, прогулки на свежем воздухе и соблюдение питьевого режима. Кому нельзя мазать нос оксолинкой для профилактики Другие популярные в народе средства, которые давно считаются главными в профилактике простуды, — оксолиновая мазь и лимоны с чесноком. Оксолиновую мазь относят к противовирусным средствам. Согласно инструкции, она помогает блокировать места связывания вируса гриппа с поверхностью клеточной мембраны и защищает клетки от проникновения вируса. Особенно ее любят использовать в сезон ОРВИ мамы, смазывая ею детям нос перед отправкой в детский сад. Однако некоторые утверждают, что от этой мази на самом деле мало толку в профилактике простуды, а в некоторых случаях она даже может помешать — склеит специальные реснички в носу, задача которых — задерживать инородные частицы, попадающие на слизистую. В итоге они перестают справляться со своей работой, и инфекция проникает глубже в дыхательные пути. Помогает ли оксолиновая мазь защищать от ОРВИ и когда от нее лучше отказаться? «Доктор Питер» узнал мнение у педиатра Андрея Гоголева.

Андрей Гоголев — врач-педиатр приемного отделения клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ).

— Действительно, доказано некоторое противовирусное действие этого препарата против многих респираторных вирусов и даже в отношении вируса герпеса. Вместе с тем при местном применении концентрация оксолина очень мала. То есть в месте смазывания всасывается очень мало лекарства — всего около 5%. В качестве профилактики эту мазь можно использовать, но всегда с оговоркой — 100-процентной эффективности не ждите, — пояснил Андрей Гоголев. По словам заместителя директора петербургского НИИ уха, горла, носа и речи Сергея Рязанцева, врачи-специалисты относятся к оксолиновой мази скептически, но и демонизировать ее тоже не стоит.

Сергей Рязанцев — заместитель директора по научной работе НИИ уха, горла, носа и речи, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук.

— Еще в начале пандемии COVID-19 вдруг пошел бум по оксолиновой мази: считалось, что она может защитить от коронавируса. На самом деле в этом что-то было: она действительно служит некой защитной прослойкой между слизистой оболочкой носа и вирусом, попадающим внутрь. Но это слишком грубый протектор, сейчас есть много других более современных и действенных защитных средств. По сути, оксолин — самый простой способ барьерной терапии. Хоть и небольшую, но пользу для профилактики ОРВИ такая мазь всё же дает — это лучше, чем вообще ничего не делать, — заключил Сергей Рязанцев. Кому оксолинка в нос может навредить Педиатр Андрей Гоголев рекомендует отказаться от использования этой мази в сезон ОРВИ тем, у кого есть: аллергические реакции на оксолин;

повреждения кожи в области носовых ходов;

угревая сыпь в области носогубного треугольника (касается как подростков, так и взрослых). В этом случае такие мази могут только усилить воспалительный процесс. А что насчет чеснока и лимона? Как рассказывал старший научный сотрудник петербургского НИИ гриппа Игорь Никоноров, чеснок, хоть он и очень полезен, нельзя назвать средством профилактики гриппа. Содержащиеся в нем фитонциды (в тех количествах, в которых мы обычно едим чеснок) не убьют вирусы гриппа на расстоянии вытянутой руки, а большие дозы чеснока просто сожгут слизистую желудка. Единственное, чем он может помочь, — так это отбить желание окружающих приближаться к вам, тем самым снизив риск заражения. Продукты с витамином С, включая лимоны, тоже не защитят от вируса гриппа при встрече с источником инфекции. Однако они нужны для восполнения в организме недостатка витамина С, который в большом количестве уходит на борьбу с вирусом. При дефиците аскорбиновой кислоты сосуды становятся менее эластичными, и организму становится тяжелее бороться с инфекцией. Кроме того, аскорбиновая кислота применяется в комплексной терапии гриппа, так как обладает выраженным антиоксидантным действием.