Ягода с характером: врачи рассказали про пользу и вред облепихи

Если вы здоровы, используйте облепиху как сезонный витаминный акцент, а не как лекарство. Если есть хронические болезни ЖКТ или желчного пузыря, лучше обсудите дозировку с врачом

С облепихой зимой часто делают чаи, морсы или добавляют ягоду в каши. Эксперты объяснили, какая польза в ней есть и кому следует ограничить употребление этой ягоды, — читайте в материале E1.RU.

Чем облепиха действительно полезна

Облепиха — это кладезь витаминов и микроэлементов, она богата антиоксидантами и даже жирными кислотами, необходимыми для нормальной работы сердца и всего организма, говорит врач-гастроэнтеролог высшей категории Наталья Ильина.

А по словам нутрициолога Ольги Баян, эту ягоду любят еще и за яркий цвет, насыщенный вкус и репутацию «витаминной бомбы». Ее добавляют в чай, варенье, косметику, батончики и в аптечные капсулы.

В 100 граммах свежих ягод всего около 80 ккал, но при этом — внушительное количество витамина C (в 2–3 раза больше, чем в лимоне), витамина E, каротиноидов, фолиевой кислоты, магния и калия.

«Главное, за что ценят облепиху нутрициологи, — это омега-7 жирные кислоты (пальмитолеиновая кислота). Они способствуют восстановлению слизистых, заживлению кожи, поддержке гормонального баланса и эластичности сосудов», — отмечает Ольга Баян.

Нутрициолог добавила, что облепиха обладает выраженным антиоксидантным действием, поддерживает иммунитет в сезон простуд и может быть полезна при повышенных нагрузках, стрессах и переутомлении.