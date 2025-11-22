НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ягода с характером: врачи рассказали про пользу и вред облепихи

Оказывается, есть ее можно не всем

130
Если вы здоровы, используйте облепиху как сезонный витаминный акцент, а не как лекарство. Если есть хронические болезни ЖКТ или желчного пузыря, лучше обсудите дозировку с врачом

Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Если вы здоровы, используйте облепиху как сезонный витаминный акцент, а не как лекарство. Если есть хронические болезни ЖКТ или желчного пузыря, лучше обсудите дозировку с врачом

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

С облепихой зимой часто делают чаи, морсы или добавляют ягоду в каши. Эксперты объяснили, какая польза в ней есть и кому следует ограничить употребление этой ягоды, — читайте в материале E1.RU.

Чем облепиха действительно полезна

Облепиха — это кладезь витаминов и микроэлементов, она богата антиоксидантами и даже жирными кислотами, необходимыми для нормальной работы сердца и всего организма, говорит врач-гастроэнтеролог высшей категории Наталья Ильина.

А по словам нутрициолога Ольги Баян, эту ягоду любят еще и за яркий цвет, насыщенный вкус и репутацию «витаминной бомбы». Ее добавляют в чай, варенье, косметику, батончики и в аптечные капсулы.

В 100 граммах свежих ягод всего около 80 ккал, но при этом — внушительное количество витамина C (в 2–3 раза больше, чем в лимоне), витамина E, каротиноидов, фолиевой кислоты, магния и калия.

«Главное, за что ценят облепиху нутрициологи, — это омега-7 жирные кислоты (пальмитолеиновая кислота). Они способствуют восстановлению слизистых, заживлению кожи, поддержке гормонального баланса и эластичности сосудов», — отмечает Ольга Баян.

Нутрициолог добавила, что облепиха обладает выраженным антиоксидантным действием, поддерживает иммунитет в сезон простуд и может быть полезна при повышенных нагрузках, стрессах и переутомлении.

Важно помнить: термообработка разрушает часть витамина C, поэтому свежая облепиха или быстрозамороженная — лучший выбор

Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Важно помнить: термообработка разрушает часть витамина C, поэтому свежая облепиха или быстрозамороженная — лучший выбор

Источник:
Ольга Бурлакова / NGS.RU

«Для большинства облепиха — отличная поддержка осенью и зимой, особенно если вы часто болеете ОРВИ или чувствуете усталость, восстанавливаетесь после стрессового периода или простуды; страдаете сухостью кожи и слизистых, хотите мягко поддержать иммунитет и обмен веществ без синтетических добавок», — советует нутрициолог.

В рационе она может быть в виде ягод, масла, морса, пюре, добавки к кашам или чаю.

Кому и как ягода может навредить

«Облепиха — ягода с характером. И при всей своей пользе для некоторых она может быть небезопасна», — предостерегает нутрициолог.

Из-за высокой концентрации биологически активных веществ облепиха способна вызывать сыпь и зуд, особенно у склонных к аллергии людей.

Кроме того, кислоты и эфирные масла в облепихе стимулируют выработку желудочного сока. Поэтому при гастрите, язве, рефлюксе, панкреатите употреблять ее нужно очень осторожно, лучше в разбавленном виде (морс, чай, разведенное масло).

Масло облепихи обладает легким желчегонным эффектом и при наличии камней может спровоцировать боль или движение конкремента.

Облепиховые варенья, сиропы и морсы, которые продаются в магазинах, почти всегда содержат много сахара. Это резко снижает пользу — особенно для тех, кто следит за весом, инсулином и кожей.

«Облепиховое масло применяют при воспалениях слизистой желудка, эрозиях, ожогах. Но пить его „для профилактики“ столовыми ложками не стоит: это концентрат жиров, способный вызвать тошноту и диарею при избытке», — предупреждает Ольга Баян.

Для здорового человека безопасная и полезная доза — 1–2 столовые ложки ягод или стакан морса в день либо половину чайной ложки масла в составе еды.

Мария ТищенкоМария Тищенко
Мария Тищенко
Обозреватель
Облепиха Нутрициолог Витамин С Врач Питание Здоровье
Тьфу, гадость невероятная..Собирать - вообще замучаешься..А деревья, на которых она растет - тот еще сорняк, как борщевик, хрен выведешь.
