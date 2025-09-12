НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Создали 24 медицинских комплекса: что поменялось в системе здравоохранения Ярославской области

Публикуем данные властей

Создали 24 медицинских комплекса: что поменялось в системе здравоохранения Ярославской области

Публикуем данные властей

452
В Ярославской области объединяют больницы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области объединяют больницы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области объединяют больницы

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области создали 24 медицинских комплекса путем объединения медучреждений. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 12 сентября.

По словам главы региона, благодаря реорганизации жители больше не зависят от больничных или отпусков конкретного врача, у них теперь есть выбор и возможность обратиться к другому профильному специалисту в удобное время.

Стоит отметить, что из-за объединения больниц были сокращены сотрудники административного состава. Как уточнили региональные власти, все высвободившиеся средства оставлены в больницах и направлены на повышение оплаты труда сотрудникам.

«Более 400 миллионов рублей дополнительно планируем направить в 2026 году на зарплаты, укрепление материально-технической базы и развитие новых сервисов для пациентов», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

По данным главы региона, в системе здравоохранения региона работают почти 4,9 тысячи врачей, свыше 8 тысяч специалистов среднего звена и более 7,5 тысячи младшего и прочего персонала.

Михаил Евраев

Главная цель не только оптимизировать внутренние процессы, но и вывести здравоохранение региона на новый уровень: исключить кредиторскую задолженность, повысить качество условий труда, убрать очереди и создать современные сервисы для жителей.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

О масштабной реорганизации медучреждений стало известно в мае 2025 года. Каких именно больниц в регионе коснутся изменения и кто из сотрудников пойдет под сокращение, читайте по ссылке.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
43 минуты
Евраев, хватит нести пургу! Все уже от неё устали, езжай домой, в Питер, там хорошо!👎
Гость
33 минуты
Просто будет, большее количество больных, к меньшему количеству врачей . Вот и вся реорганизация .
