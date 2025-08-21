«Издевательство»: ярославцы выстроились в длинную очередь в больнице — причина коллапса

В наркологической больнице Ярославля возникли очереди, хотя принимают людей только по записи Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Ярославцы пожаловались на большие очереди в наркологической больнице на проспекте Октября с утра 21 августа.

«Запись на 10:40, пришел за 10 минут, получил талон. Время уже 11:30, а мы всё сидим. Некоторые раньше пришли, у кого-то на 10:00 было время, но так же все ждут. Очередь еле идет. Окно № 2 вообще пустое. Издевательство над людьми продолжается», — пожаловался местный житель в паблике «Жесть Ярославль».

Напомним, ранее также возникала подобная проблема с большими очередями в наркологической больнице. Из-за этого там ввели прием только по записи. По всей видимости, и эта мера не помогла справиться с большим наплывом людей.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области сообщили 76.RU, что утром 21 августа возникли технические проблемы, связанные с терминалом оплаты. Из-за этого произошла задержка обслуживания посетителей.

«Увеличено количество принимающих граждан сотрудников, открыто дополнительное окно для приема. В настоящее время прием вновь осуществляется в трех окнах регистратуры. Руководство больницы приносит извинения за возникшую проблему», — уточнили в Минздраве.

По данным Минздрава, очередей в больнице больше нет Источник: наркологическая больница Ярославля

По данным на 15 часов 21 августа, техническая проблема была устранена.